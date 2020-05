Futuro all'Hammarby per Ibrahimovic? Secondo il ds Jansson è molto probabile

Zlatan si è allenato nel club di cui detiene una quota ed è pronto a ripartire con il Milan, finita la quarantena. Ma secondo il dirigente del club svedese, il gigante di Malmoe potrebbe rivedersi in patria tra non molto: "Credo sia molto probabile, ma deciderà lui".

Da un semplice allenamento al tesseramento in pianta stabile. Le immagini di Zlatan Ibrahimovic intento a mantenersi in forma insieme ai giocatori dell'Hammarby hanno fatto il giro del mondo ma potrebbero non essere le ultime del giocatore svedese sul campo della squadra di cui detiene una quota. E le parole del ds Jesper Jansson, intervistato dal quotidiano svedese Expressen, lasciano intendere che potrebbe non passare troppo tempo prima di rivedere Ibra vestire quei colori. "Il fatto che lui sia venuto ad allenarsi qui ha portato tanti benefici. Ci ha permesso di ottenere titoli dei giornali in giro per il mondo e ha dato ulteriori motivazioni alla squadra. Vista la situazione non era semplice motivare i giocatori, ma poi è arrivato Zlatan ed è stato notato da tutti". Jansson si è poi sbilanciato.

Lui poi vuole anche sapere come lavoriamo, si informava. Questo ha rafforzato la mia impressione che sia venuto qui perché vuole fare qualcosa con Hammarby. Se lui verrà a giocare qui? Probabilmente, penso di sì. Ma solo Zlatan lo sa davvero. Lui non ha mai detto niente del genere e non devo certo chiederglielo io o dirgli che lo vogliamo. Ho imparato a conoscerlo, lui non dice nulla fino a che non è sicuro al 100%. Ovviamente noi lo vorremmo.

Ibrahimovic è tornato in Italia e deve osservare un periodo di due settimane di quarantena prima di tornare ad allenarsi con il Milan. Ma il suo futuro rimane un enigma. Ad agosto compirà 39 anni e potrebbe anche essere finito il tempo del giramondo per tornare finalmente a casa e regalare alla sua gente gli ultimi lampi da fuoriclasse. Sarà davvero così?

