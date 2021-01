Milan, non solo Dalot: si lavora al colpo Kabak

"Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita". Rimane da capire l'entità dei danni subiti al volto, la speranza è che la sua carriera non possa essere stata irrimediabilmente compromessa.