"Abbiamo fatto un'ottima gara giocando alla pari contro una grande squadra come l'Inter, forse meritavamo qualcosa di più". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così ai microfoni di DAZN lo 0-0 del Gewiss Stadium contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, maturato al termine di una partita intensa: "La storia dice che nelle partite tra me e Inzaghi ci sono tanti gol - prosegue Gasperini -. Stranamente è uscito uno 0-0, ma le due squadre hanno cercato di vincere fino alla fine. Siamo stati aggressivi impedendo loro di giocare e per noi è un grande risultato di solito dominano".

Sulla classifica

"Noi stiamo facendo il nostro campionato, sappiamo che conquistare la zona Champions è difficile. Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato: noi abbiamo la speranza di prendere qualcuno davanti perché dietro ci sono Juventus, Fiorentina e le due romane. Se dopo 20 partite siamo lì, significa che abbiamo le chance per giocarci quelle posizioni".

Sulle prove dei due portieri

"Sia Handanovic che Musso sono stati decisivi e sono tra i migliori in assoluto".

Inter: parla Massimiliano Farris, vice di Inzaghi

Completamente afono dopo una partita vissuta intensamente come suo solito, Simone Inzaghi non si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare lo 0-0 di Atalanta-Inter. Al posto dell'allenatore interista si è presentato il vice Massimiliano Farris: "Porto i suoi saluti a gesti - scherza -. È provato, non aveva ancora recuperato dopo la Supercoppa, e mi ha chiesto la cortesia di venire davanti ai microfoni".

"Soddisfatti, ma con un po' di rammarico"

"Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso e a farci tenere qualche pallone in più dagli attaccanti. Era necessario attaccare un po' di profondità, abbiamo tenuto il pallino: venivamo da 120 minuti estremamente duri e credo che la Juventus abbia fatto la partita più fisica della stagione l'altra sera. Spendere energie fisiche e mentali per poi ritrovarsi l'Atalanta che è maestra nel giocarti addosso non è semplice. È stata una bella partita, siamo soddisfatti ma c'è anche rammarico perché abbiamo avuto occasioni per portare a casa la gara, ma anche rispetto per la grande partita dell'Atalanta".

Su Dybala

"Ho sentito le dichiarazioni di Marotta, sono questioni che riguardano la dirigenza. Noi abbiamo grande rispetto per i nostri attaccanti".

