Manuel Neuer ha un cancro alla pelle per cui si è già dovuto operare tre volte. Lo ha svelato lo stesso portiere tedesco, spiegando che è questo il motivo per cui ha lanciato una linea di prodotti per la pelle insieme alla tennista Angelique Kerber, che soffre a sua volta di iperpigmentazione dovuta all'esposizione al sole. "Entrambi abbiamo una storia molto personale di malattie della pelle - spiega il giocatore del Bayern Monaco in un video su Instagram - Per questo motivo abbiamo fatto particolare attenzione a non scendere a compromessi per quanto riguarda la protezione solare: Perché mi alleno sempre all'aperto e mi piace anche trascorrere il mio tempo libero nella natura".

Mondiali di Qatar (al via domenica 20 novembre, esordio per Die Mannschaft il 23 contro il Giappone). Ci ha pensato l'allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann a tranquillizzare l'ambiente, facendo intendere che Neuer potrebbe tornare in campo già nel prossimo impegno di Bundesliga contro l'Hertha. Di recente, Neuer si era presentato ad un allenamento del Bayern con un vistoso cerotto sul volto, ma non aveva spiegato il motivo. Il campione del mondo non gioca dallo scorso 8 ottobre, ma il problema è di diversa natura: una contusione all'articolazione della spalla destra, infortunio che nei giorni scorsi ha fatto preoccupare per un suo possibile forfait in vista dei(al via domenica 20 novembre, esordio peril 23 contro il Giappone). Ci ha pensato l'allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann a tranquillizzare l'ambiente, facendo intendere che Neuer potrebbe tornare in campo già nel prossimo impegno di Bundesliga contro l'Hertha.

