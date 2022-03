Conosciamo tutti la vicenda di Fedez, costretto a un'operazione dopo che gli era stato diagnosticato un raro tumore al pancreas: ebbene, ora che la tempesta è passata, il cantante ha voluto rendere nota una telefonata avuta qualche giorno fa con qualcuno che purtroppo questo tipo di malattia la conosce fin troppo bene, Gianluca Vialli.

"Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno - ha scritto su Instagram il cantante - poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò". Che si è promesso di provare a fare lo stesso, in futuro: "Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me".

