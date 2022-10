Una brutta notizia scuote il mondo del calcio giapponese: in queste ore è morto a 32 anni l'attaccante Masato Kudo. Lo ha annunciato il suo ultimo club, il Tegevajaro Miyazaki (terza divisione), a cui hanno fatto seguito anche le altre società nel quali il giocatore aveva militato (Vancouver Whitecaps in MLS e Brisbane Roar in Australia). Secondo le ultime news, Masato Kudo è deceduto improvvisamente in seguito ad un intervento chirurgico al cervello. Nella sua carriera aveva giocato quattro partite con la nazionale del Giappone (due gol) e aveva vinto il campionato giapponese nel 2011 col Kashiwa Reysol.

"Aveva una personalità meravigliosa e veniva ad allenarsi ogni mattina con un sorriso radioso stampato in faccia", ha detto l'allenatore del Brisbane Warren Moon. "Ci mancherà molto e i nostri cuori sono con sua moglie e la sua famiglia in questo momento triste". Proprio la squadra australiana ha deciso di dedicare un gol a Masato Kudo, mostrando la sua maglia numero 9.

