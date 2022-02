Brutto, bruttissimo episodio capitato durante un match di Under 17, nel derby tra Siena e Grosseto. Pietro Turbanti, ragazzino di 16 anni, ha rischiato il distacco della retina dopo aver ricevuto un pugno in faccia da un 'tifoso' del Siena. Il giovane ragazzo è figlio del Presidente del Consiglio comunale di Grosseto, ma non era nemmeno in campo, subendo l'aggressione mentre era in tribuna ad assistere alla partita dei suoi compagni.

Secondo le ricostruzioni fatte dai giornali locali, a scatenare il comportamento del suddetto 'tifoso' è stato un'esultanza particolarmente accesa di Turbanti per la vittoria della sua squadra al Bertoni di Siena. Pertanto, non c'è nessuna connotazione politica circa questo gesto. La persona ha seguito Turbanti all'uscita dell'impianto sportivo per poi sferrargli un pugno in pieno volto. Il ragazzo ha riportato un trauma contusivo oculare con 20 giorni di prognosi, ma ha evitato, per fortuna, danni permanenti.

Le parole del padre del ragazzo

Mio figlio mi ha chiamato dicendomi che era stato picchiato. Io ero da un’altra parte e non ho visto, ma le testimonianze non mancano. [Fausto Turbanti, padre del giocatore Pietro Turbanti, al Corriere della Sera]

Il padre del ragazzo ha incontrato il soggetto prima che venisse portato via dalla polizia, ma non ha ricevuto le risposte che cercava: “L’ho fermato e gli ho chiesto chiarimenti. Lui non ha detto una parola, prima di essere portato via. Ora mio figlio mi chiede perché l’ha fatto e io non so dargli una risposta”. Intanto la famiglia Turbanti ha fatto denuncia, auspicando che la persona in questione non possa più entrare in degli impianti sportivi. L'avvocato della famiglia ha chiesto il Daspo e anche il Siena si è esposto “riservandosi di agire in sede legale, in quanto parte lesa, nei confronti dei colpevoli a difesa e tutela della propria immagine”.

