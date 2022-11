Globe Soccer Awards è alle porte. Nell’evento firmato Tik Tok saranno premiate molte delle figure dell’industria del calcio: dai giocatori ai dirigenti, passando per gli agenti, i giornalisti e i creator. Nel tempo i riconoscimenti sono cresciuti a dismisura. Nel 2010, quando è nato, erano soltanto 3 (miglior dirigente, miglior agente e un premio alla carriera). La 13^edizione delè alle porte. Nell’evento firmato Tik Tok saranno premiate molte delle figure dell’industria del calcio: dai giocatori ai dirigenti, passando per gli agenti, i giornalisti e i creator. Nel tempo i riconoscimenti sono cresciuti a dismisura. Nel 2010, quando è nato, erano soltanto 3 (miglior dirigente, miglior agente e un premio alla carriera). Nel 2021 , un anno fa, addirittura 17. E per il 2022 ne sono previsti oltre 20, complice l’apertura ai social media influencer delle diverse piattaforme. Il primo turno di votazioni pubbliche ha riscosso un grande successo: più di 10 milioni di preferenze, considerati tutti i premi. Il secondo turno, nel quale si è espressa anche la giuria oltre al pubblico, si è chiuso invece il 10 novembre e ha decretato i vincitori, che saranno annunciati il 17 novembre durante la cerimonia. Al momento conosciamo soltanto i tre finalisti di ciascuna categoria, salvo quella del giocatore più votato da Tik Tok, per la quale le votazioni saranno chiuse il giorno stesso della premiazione.

GLOBE SOCCER AWARDS 2022: LA CERIMONIA E LA GIURIA

giovedì 17 novembre al Madinat Jumeriah, a Dubai. L’evento avrà inizio alle ore 16:00 italiane. Nella giuria sono presenti molti italiani di spessore: Francesco Totti, La cerimonia di premiazione è in programmaal Madinat Jumeriah, a Dubai. L’evento avrà inizio alle. Nella giuria sono presenti molti italiani di spessore: Francesco Totti, Antonio Conte , Fabio Capello, Marcello Lippi, Demetrio Albertini, Adriano Galliani, Nicola Rizzoli (ex arbitro), Gennaro Gattuso e altri ancora.

GLOBE SOCCER AWARDS 2022: GLI ITALIANI IN LIZZA PER I PREMI

C’è anche un po’ di Italia ai Globe Soccer Awards 2022, il Milan è molto rappresentato. Escludendo giornalisti e creator, spicca il nome di Carlo Ancelotti (Real Madrid), grande favorito per il premio di miglior allenatore dell’anno. Paolo Scaroni (Milan) proverà invece ad insidiare Florentino Perez e Khaldoon Al Mubarak nella corsa a miglior presidente dell’anno. I nostri colori sono fortemente presenti poi per il premio di miglior dirigente dell’anno. Ci sono infatti sia Cristiano Giuntoli (Napoli) che il duo Paolo Maldini-Frederic Massara (Milan) tra i finalisti. Infine, Fondazione Milan potrebbe vincere il CNN Off The Pitch Award.

Se consideriamo, invece, la Serie A ci sono altre figure tra i finalisti. José Mourinho (Roma) è uno dei tre possibili vincitori del premio di miglior allenatore 2022. Mentre Victor Osimhen (Napoli), che sicuramente ha raccolto molti voti per le ultime prestazioni, è sul podio del premio per il giocatore emergente dell’anno. Difficilmente avrà la meglio, però, su Gavi del Barcellona e Federico Valverde del Real Madrid. Inoltre, Geoffrey Moncada (responsabile scouting del Milan) è in lizza per il riconoscimento di miglior scout dell’anno.

E’ giusto poi segnalare che, prima dei risultati della seconda votazione, il nostro calcio era ancora più rappresentato. Per il premio di miglior club del 2022 c’erano infatti sia il Milan che la Roma. Stefano Pioli (Milan) era nella cerchia dei migliori allenatori dell’anno, mentre Rafael Leão (Milan) era uno dei migliori emergenti. Entrambi però non hanno ricevuto un sufficiente numero di voti nella seconda manche.

GLOBE SOCCER AWARDS 2022: I PREMI E I FINALISTI

Giocatore dell’anno secondo TikTok

Karim Benzema (Real Madrid)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund / Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco / Barcellona)

Lionel Messi (PSG)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Mohamed Salah (Liverpool)

Miglior giocatore dell’anno

Karim Benzema (Real Madrid)

Erling Haaland (Borussia Dortmund / Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)

Miglior giocatrice dell’anno

Linda Caicedo (Deportivo Calì)

Beth Mead (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcellona)

Miglior club maschile dell’anno

Liverpool (ENG)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ENG)

Miglior club femminile dell’anno

Barcellona (ESP)

Lione (FRA)

Real Madrid (ESP)

Miglior allenatore dell’anno

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

José Mourinho (Roma)

Giocatore emergente dell’anno

Gavi (Barcellona)

Victor Osimhen (Napoli)

Federico Valverde (Real Madrid)

Miglior presidente dell’anno

Khaldoon Al Mubarak (Manchester City)

Florentino Pérez (Real Madrid)

Paolo Scaroni (Milan)

Miglior dirigente sportivo dell’anno

Julian Ward-Michael Edwards (Liverpool)

Cristiano Giuntoli (Napoli)

Paolo Maldini-Frederic Massara (Milan)

Miglior agente dell’anno

Leon Angel-Frank Trimboli (ENG)

Jorge Mendes (POR)

Rafaela Pimenta (BRA)

Miglior scout dell’anno

Juni Calafat (Real Madrid)

Barry Hunter (Liverpool)

Geoffrey Moncada (Milan)

CNN Off The Pitch Award

Didier Drogba

Fondazione Milan

Real Madrid Foundation

Miglior giocatore Esports di calcio

AndoniiPM

LevideWeerd

Tuga810

Miglior giornalista calcistico

Gianluca Di Marzio

Fabrizio Romano

Gerard Romero

Miglior social media influencer di calcio

Tobias Becs

Khaby Lame

Luva de Pedreiro

Miglior creator di TikTok in ambito calcistico

AhmedFreestylee

Alnoufali_7

PolaFreestyle

Miglior creator di Youtube in ambito calcistico

F2Freestylers

Gomez Nawer

ZABALIVE

*Saranno consegnati anche altri premi di cui non si conoscono i candidati: miglior trasferimento dell’anno, Maradona Award (per il miglior marcatore dell’anno), miglior executive dell’anno e i premi alla carriera.

GLOBE SOCCER AWARDS 2022: LA CERIMONIA SU DISCOVERY+

E’ possibile seguire la cerimonia dei Globe Soccer Awards 2022 in diretta su Discovery+ e in streaming live e gratuito su Eurosport.it. L’evento è disponibile anche su Sky Sport Football (canale 203) e su MolaTV.

