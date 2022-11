Calcio

Globe Soccer Awards 2022, tutto pronto per la sfilata di stelle. Benzema, Haaland e Salah per il miglior giocatore

CALCIO - Le votazioni per i Globe Soccer Awards 2022 sono concluse, eccetto quella per il premio di TikTok, e si è espressa anche la giuria. Così tra i candidati, sono rimasti solo in tre e nella cerimonia del 17 novembre si scopriranno i nomi dei vincitori dei vari premi (più di 20). Tra i migliori allenatori c'è Ancelotti, Maldini-Massara e Giuntoli invece in lizza per miglior dirigente sportivo

00:00:30, 16/11/2022 alle 12:18