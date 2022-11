miglior giovane dell’anno 2022 secondo la giuria e tutti i votanti dei Power Horse Emerging Player of The Year” va quindi all’attaccante del Napoli classe 1998 che nella finalissima ha avuto la meglio, a sorpresa, su Gavi (Barcellona) e Federico Valverde (Real Madrid). Si tratta di un riconoscimento nuovo in questa cerimonia, non si può quindi comporre un albo d’oro. Anche se, in passato, in due edizioni c’è stato un trofeo simile, con altro nome, vinto da Joao Felix (2019) e James Rodriguez (2014). E’ un’altra occasione per celebrare l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da E’ Victor Osimhen ilsecondo la giuria e tutti i votanti dei Globe Soccer Awards . Il premio “” va quindi all’attaccante del Napoli classe 1998 che nella finalissima ha avuto la meglio, a sorpresa, su(Barcellona) e(Real Madrid). Si tratta di un riconoscimento nuovo in questa cerimonia, non si può quindi comporre un albo d’oro. Anche se, in passato, in due edizioni c’è stato un trofeo simile, con altro nome, vinto da(2019) e(2014). E’ un’altra occasione per celebrare l’ottimo lavoro svolto in questi mesi da Luciano Spalletti , il quale sta portando i partenopei a livelli altissimi e così anche lo stesso nigeriano. Il numero 9 è stato persino assente per un infortunio al bicipite femorale, eppure è capocannoniere della Serie A ora in corso. 9 reti e una media di quasi un gol a partita, è una minaccia per tutte le difese. Premio inaspettato ma giusto.

MEGLIO DI GAVI E VALVERDE

Dicevamo che è una vittoria a sorpresa. Non tanto per i numeri del nigeriano, che sono ottimi, quanto per i profili dei due rivali. Il centrocampista del Barcellona ha infatti recentemente vinto il Golden Boy oltre al Trofeo Kopa, che ha ricevuto nella serata del Pallone d’Oro. E non è da meno il madridista che nella passata stagione da gregario ha vinto tutto con il suo club, mentre nell’annata in corso si sta ritagliando addirittura un ruolo da protagonista a suon di gol. Inoltre, entrambi giocheranno i Mondiali, uno con la Spagna, l’altro con l’Uruguay. A differenza di Osimhen, visto che la Nigeria non si è qualificata.

MEGLIO ANCHE DI LEAO

Negli scorsi giorni, dopo il secondo turno di votazioni, sul sito del Globe Soccer Awards erano già stati pubblicati i nomi dei giocatori che sarebbero arrivati sul podio per questo trofeo. Dunque, quanto sto per scrivere non è una novità, ma è doveroso ribadirlo perché si capisca il valore del successo di Victor Osimhen. Dopo il primo turno, infatti, erano rimasti sette nomi, prima di essere ridotti a tre. Tra questi, c’era ad esempio Rafael Leão. Il portoghese, che magari sarà decisivo anche in Qatar, ha letteralmente trascinato il Milan verso il 19° Scudetto, dimostrando uno strapotere impressionante. Era logico quindi aspettarsi un suo miglior piazzamento in questa graduatoria per il miglior giovane dell’anno. C’era poi Jude Bellingham, a cui sarà affidato probabilmente il centrocampo dell’Inghilterra, e che al Borussia Dortmund è imprescindibile. Infine, l’attaccante del Napoli è stato preferito anche a Eduardo Camavinga del Real Madrid e Julian Alvarez del Manchester City, due che hanno il potenziale per diventare tra i più forti al mondo ma che al momento nei loro top club hanno avuto ancora poche chance di esprimersi.

GLI ITALIANI PREMIATI

La cerimonia del Madinat Jumeriah, a Dubai ha visto trionfare anche alcuni italiani che operano nel mondo del calcio ai massimi livelli. In particolare, il premio di miglior dirigente dell'anno è stato assegnato al duo del Milan composto da Paolo Maldini e Frederic Massara, riconosciuto da tutti come l'origine dei successi recenti del club. La scelta di ripartire da Stefano Pioli e rinnovargli la fiducia nel tempo oltre alle numerose trattative di mercato vincenti ha permesso loro di avere la meglio su Cristiano Giuntoli, autore di un ottimo lavoro al Napoli, e pure su Julian Ward e Michael Edwards del Liverpool. La giuria e il pubblico hanno voluto quindi esaltare due dei principali artefici del 19° Scudetto rossonero. Premiato anche Adriano Galliani per la carriera da amministratore delegato. Infine, come prevedibile, Carlo Ancelotti ha ricevuto il Globe Soccer Award. E' lui il miglior allenatore dell'anno, sconfitti Pep Guardiola (Manchester City) e José Mourinho (Roma). Il tecnico del Real Madrid ha ottenuto questo trofeo per la seconda volta nella sua carriera, lo aveva già fatto suo dopo la vittoria della "Decima". Liga, Champions League, Supercoppa Europea nella passata stagione, riconoscimento strameritato.

GLOBE SOCCER AWARDS 2022: TUTTI I VINCITORI

Tik Tok Fans' Player of The Year: Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool) Miglior giocatore dell'anno : Karim Benzema (Real Madrid)

: Karim Benzema (Real Madrid) Miglior giocatrice dell'anno : Alexia Putellas (Barcellona)

: Alexia Putellas (Barcellona) Miglior club maschile dell'anno : Real Madrid (SPA)

: Real Madrid (SPA) Miglior club femminile dell'anno : Lione (FRA)

: Lione (FRA) Miglior settore giovanile dell'anno : Benfica (POR)

: Benfica (POR) Miglior allenatore dell'anno: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Carlo Ancelotti (Real Madrid) Giocatore emergente dell'anno: Victor Osimhen (Napoli)

Victor Osimhen (Napoli) Miglior presidente dell'anno : Florentino Perez (Real Madrid)

: Florentino Perez (Real Madrid) Miglior dirigente sportivo dell'anno: Paolo Maldini-Frederic Massara (Milan)

Paolo Maldini-Frederic Massara (Milan) Miglior agente dell'anno : Jorge Mendes (POR)

: Jorge Mendes (POR) Miglior operazione di mercato dell'anno : Rafaela Pimenta (BRA)

: Rafaela Pimenta (BRA) Miglior scout dell'anno : Juni Calafat (Real Madrid)

: Juni Calafat (Real Madrid) Miglior executive dell'anno : José Ángel Sánchez (Real Madrid)

: José Ángel Sánchez (Real Madrid) CNN Off The Pitch Award : Didier Drogba (CIV)

: Didier Drogba (CIV) Premio alla carriera da agente : Rene Ramos (SPA)

: Rene Ramos (SPA) Premio alla carriera da allenatore : Unai Emery (SPA)

: Unai Emery (SPA) Premio alla carriera da executive : Adriano Galliani (ITA)

: Adriano Galliani (ITA) Premio alla carriera da giocatore : Romario (BRA)

: Romario (BRA) Premio alla carriera da giocatore : Wayne Rooney (ING)

: Wayne Rooney (ING) Premio alla carriera da giocatore : Zlatan Ibrahimovic (Milan)

: Zlatan Ibrahimovic (Milan) Miglior difensore di sempre: Sergio Ramos (PSG)

