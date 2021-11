Ci sono anche tanti protagonisti dell'Italia campione d'Europa tra i candidati ai Globe Soccer Awards, la cui 12esima edizione è in programma il 27 dicembre a Dubai. Tra i giocatori in corsa per il riconoscimento di migliore dell'anno ci sono Donnarumma, Chiellini, Bonucci e Chiesa. In ottima compagnia, considerato che insieme a loro figurano campioni del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Mbappé.

In corsa per il premio di miglior allenatore del 2021 ci sono Mancini, Southgate (vicecampione d'Europa con l'Inghilterra), Tuchel (campione d'Europa con il Chelsea), Guardiola, Scaloni (vincitore della Copa America con l'Argentina), Conte, Simeone ed Emery. Per il riconoscimento di migliore squadra dell'anno la sfida è tra Italia e Argentina. I voti saranno assegnati da una giuria ad hoc, ma per dare più voce agli appassionati e tifosi il comitato organizzatore dei Globe Soccer Awards ha deciso che la prima selezione si potrà effettuare tramite una votazione attraverso il sito ufficiale.

