Calcio

Globe Soccer Awards: Karim Benzema Miglior Giocatore del 2022, battuti Haaland e Salah

Karim Benzema ha vinto il premio "Best Player of the World", il maggior riconoscimento del Globe Soccer Awards. Il francese ha battuto Erling Haaland e Mohamed Salah e ha così commentato: "Sono felicissimo, ringrazio tutti quelli che hanno votato per me. Per me questo premio rappresenta tantissimo, ringrazio il Real Madrid ed i miei compagni per avermelo permesso".

00:01:32, 11 minuti fa