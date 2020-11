Ci siamo quasi. A breve verrà annunciato il vincitore del Golden Boy 2020, prestigioso premio assegnato da Tuttosport che riguarda un U21 tesserato per un club europeo della massima categoria che avrà saputo mettersi maggiormente in risalto nel corso dell’anno solare. Il 2020. La giuria: 40 giornalisti delle più celebri testate europee a indirizzo sportivo, del Vecchio Continente. Da “L’Équipe” a “Marca”, dal “Times” alla “Bild”, da “France Football” a “Sport-Express”, da “A Bola” a “De Telegraaf”, da “Aftonbladet” a “Blick” e così via. Insieme a loro anche le illustri preferenze dei Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport-Stadio e La Gazzetta dello Sport) più i loro colleghi di ruolo delle principali tv nostrane (Rai, Mediaset, SKY, LA7 e Dazn). In occasione del gala di premiazione a Torino in programma lunedì 14 dicembre verrà eletto il Golden Boy 2020 che erediterà il trofeo dal talento portoghese João Félix dell’Atlético Madrid. Qui sotto la lista dei 20 in lizza, con due "italiani" della Serie A:

Ryan Gravenberch (Ajax)

E’ il nuovo talento prodotto dal famoso settore giovanile dell’Ajax. Centrocampista centrale, ha debuttato contro il PSV che era ancora il 2018, diventando così il più giovane in Eredivisie con la maglia dell’Ajax a soli 16 anni e 130 giorni. Tre giorni dopo ha rotto un altro record diventando il giocatore più giovane a segnare con l’Ajax in una partita di coppa. In questa stagione è ormai un titolare inamovibile e punto fermo della squadra. Potenziale: 10/10

Ansu Fati (Barcellona)

In questo momento il suo infortunio ha fatto il giro del mondo, ma è proprio questa la notizia: a 17 anni è già il nuovo leader del Barcellona, il ragazzo che dovrà succedere a Leo Messi. Ha tutte le caratteristiche per diventare un n°1: velocità, intelligenza, fame e l’atteggiamento giusto in campo. Potenziale: 10/10

Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius ha le carattertistiche per diventare un top player, ma le sue prestazioni non sono sempre al top. E’ alla terza stagione in prima squadra e probabilmente sta risentendo un po’ della pressione. Non ha fatto grandi miglioramenti nelle proprie caratteristiche, specie negli uno contro uno degli ultimi metri. Non dà la sensazione di fare sempre la scelta giusta quando ha la palla tra i piedi. E non a caso non è quasi mai tra i titolari di Zidane. Potenziale: 6/10

Rodrygo Goes (Real Madrid)

Vale lo stesso discorso fatto per Vinicius: il brasiliano non è ancora pronto per essere una stella del Real Madrid. Non trova continuità con le presenze in campo, anche se il recente gol all’Inter in Champions League può essere un buon segnale per lui. Probabilmente sia lui che Vinicius avrebbero bisogno di fare qualche esperienza in prestito lontani dal Real, dove la minor pressione potrebbe aiutarli. Potenziale 6/10

Serginho Dest (Barcellona)

Dest ha già conquistato il Camp Nou, con 4 presenze nella Liga che hanno lasciato trasparire grande potenziale. Ovviamente è ancora troppo presto per dare un giudizio finale, ma sembra essere il tipo di giocatore con le potenzialità giuste per fare bene nel Barcellona. Deve migliorare un po’ il gioco offensivo però per avvicinarsi agli illustri predecessori Jordi Alba o Dani Alves. Potenziale 8/10

Alphonso Davies (Bayern Monaco)

Chiedete a Nelson Semedo cosa ne pensa del terzino del Bayern... Il difensore del Barcellona fu umiliato lo scorso agosto nello storico incrocio in Champions League. Semplicemente irresistibile Davies che si esalta quando può fare quello che sa fare meglio: correre e attaccare. Non è ovviamente il classico terzino, ma un giocatore di spinta. La sua velocità e la sua capacità di vincere gli uno contro uno e creare occasioni da rete sono state una delle chiavi del Bayern in grado di vincere tutto nella scorsa stagione. L’unica grande incognita ora è legata a come saprà superare il primo grande infortunio della carriera. Potenziale: 9/10

Jadon Sancho (BVB)

Centrocampista offensivo, è arrivato a Dortmund quando aveva 16 anni e a 17 era già pronto per il debutto. In 3 anni è diventato uno dei giocatori migliori e più spettacolari della Bundesliga. E’ stato un punto fermo del Borussia Dortmund nella stagione 2018/19 e 2019/20, segnando un totale di 29 gol e piazzando 34 assist. Dopo l’affare sfumato però la scorsa estate con il Manchester United le sue prestazioni sono un po’ calate, probabilmente sperava in un ritorno in Inghilterra. Appena supererà tutto il ‘drama’ creato da questa situazione, le sue prestazioni torneranno quelle di prima perché le qualità sono fuori discussione. Potenziale: 9/10

Erling Haaland (BVB)

Cosa dobbiamo dire ancora di Erling Haaland? E’ una macchina da gol. Potremmo star qui a fare tutto l’elenco dei pregi: velocità, forza fisica, intelligenza calcistica o semplicemente fame di vittorie. Nessuna di queste è comunque impressionante come i suoi numeri. A 20 anni vanta già 113 partite ufficiali tra Molde, Salisburgo, BVB e nazionale norvegese con un totale di 82 gol. Ha fatto 14 gol nelle sue prime 11 partite di Champions League: record di tutti i tempi. Se non conoscerà infortuni gravi è destinato a diventare il 9 più forte dei prossimi 10 anni. Potenziale 10/10

Dominik Szoboszlai (Salisburgo)

Szoboszlai è il prossimo grande nome in arrivo da Salisburgo, squadra che nel recente passato ha dimostrato di saper lanciare grandi talenti. L’ungherese è diventato in un ‘amen’ uno dei nomi più ricercati in Europa e la spiegazione è legata al rendimento e alla capacità di segnare grandi gol anche in Champions League. Ha 20 anni ma può già giocare in tutte le posizioni in mezzo al campo, ed è molto efficace quando deve inserirsi in zona gol. Già a gennaio potrebbe arrivare una grande: Lipsia e Arsenal su tutte. Potenziale 7/10

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Dal suo esplosivo debutto con l’Inghilterra nel marzo 2019 non ha più trovato spazio; e probabilmente avrebbe bisogno di trovarsi una nuova squadra dopo l’ampia campagna acquisti del Chelsea in estate. Ha solo 20 anni e può ovviamente rilanciarsi ovunque, tornando a far vedere quelle cavalcate in fascia che hanno creato problemi a tanti terzini. Potenziale: 7/10

Phil Foden (Manchester City)

C'è ancora una disparità tra l'hype intorno a Foden e le sue effettive prestazioni, ma il gap tra le due parti di sta chiudendo. E’ un grande portatore di palla e un giocatore di buona intelligenza tattica. Questa stagione ci chiarirà le idee definitivamente: è pronto a prendere il posto di David Silva nel centrocampo del Man City o è solo un centrocampista centrale molto bravo, ma non eccezionale? Potenziale: 9/10

Mason Greenwood (Manchester United)

Un enigma. Indubbiamente talentuoso, ma ci sono voci non proprio positive al Manchester United sul suo atteggiamento negli allenamenti. Ha concluso la scorsa stagione in maniera positiva, dimostrando che l'attacco dello United potrebbe sopravvivere anche senza Jadon Sancho; ma da inizio della nuova stagione le sue prestazioni non sono più le stesse. Le qualità però ci sono tutte: sa giocare con entrambi i piedi e sa segnare sia dentro l’area che da fuori. Potenziale: 8/10

Ferran Torres (Manchester City)

Mettiamola così: Ferran Torres è il terzo giocatore più giovane dopo Haaland e Mbappé a segnare in 4 partite consecutive di Champions League. A volte ci si fa ingannare dal fatto che sia costato solo 26 milioni di euro, una cifra bassa per gli standard del City, ma qui c’è poco da aggiungere: il ragazzo ha un talento enorme. Potenziale: 9/10

Bukayo Saka (Arsenal)

Saka sta iniziando a fare sul serio all’Arsenal, prendendosi sempre più spazio su quella fascia sinistra dove sa sia difendere che attaccare. Piede educato, i tifosi dell’Arsenal hanno spesso la tendenza a sovrastimare i loro giocatori ma con Saka, in questo caso l’esaltazione pare più comprensibile. E’ un giocatore solido, sembra sempre un passo avanti al proprio diretto avversario e porta palla in maniera splendida. Potrebbe fare la differenza per un Arsenal che con lui può ambire davvero a tornare nelle prime 4. Potenziale: 9/10

Fabio Silva (Wolverhampton)

Molto difficile da prevedere. Fin qui si è limitato a essere un semplice sostituto e nelle poche apparizioni fatte non sembra aver un granché impressionato. Potenziale 5/10

Dejan Kulusevski (Juventus)

Il vero affare nel calcio di oggi ce l’hai quando sei in grado di combinare forza fisica e qualità tecniche. Ecco, Cies: Davies Under 20 più costoso al mondo, Kulusevski 8°mi sembra la perfetta sintesi delle due cose. Non è un caso se dopo una sola stagione la Juventus ha deciso di investirci pesantemente. E sembra già essere stata una buona idea. Quando riesce a partite negli spazi e un giocatore che dà la sensazione di non poter essere fermato, proprio perché potente fisicamente ma anche tecnico. E ha un vantaggio: è duttile. Gioca esterno d’attacco, gioca seconda punta, può giocare dietro le due punte. Probabilmente potrebbe anche essere trasformato in una mezzala alla De Bruyne. Insomma: qualità e duttilità. E tanta forza atletica. Potenziale: 9,5/10

Sandro Tonali (Milan)

E’ ancora difficile capire qual è il suo reale potenziale. Sandro Tonali di certo è un centrocampista con evidenti qualità: buon gioco corto, buona visione sul lungo, discrete qualità tecniche. Ecco, in nessuna di queste cose però dà la sensazione di ‘eccellenza’. Ed è questa probabilmente la ragione per cui alla fine, pur essendo arrivato in pompa magna, non è riuscito a portar via subito il posto a Bennacer e Kessie. Dalla sua comunque ha il fatto che è alla prima esperienza in un grande club e che avrà bisogno di un po’ più di tempo per completare la sua crescita anche dal punto di vista fisico. Potenziale: 6,5/10

Jonathan David (Lille)

Da quando è arrivato al Lille non è stato all'altezza del clamore che aveva suscitato al Gent, in Belgio, dove aveva trovato due anni impressionanti con 48 gol e 20 assist in 95 partite. In Francia è ancora alla caccia del suo primo gol, ma il potenziale sembra comunque essere tutto lì per il 20enne canadese. Il fatto che il Belgio, al Gent, avesse giocato più che altro da numero 10 dietro le due punte potrebbe essere una spiegazione ai suoi problemi di adattamento al Lille, dove gioca invece da punta vera e propria. Ma resta un giocatore completo, bravo a leggere gli spazi per inserirsi. Prima o poi si sbloccherà anche in Ligue 1. Potenziale: 7/10

Mitchel Bakker (PSG)

Sono un po’ sorpreso di vederlo in questa lista, nonostante è vero che si sia fatto notare in questa stagione dopo l’infortunio di Bernat e la sospensione di Kurzawa. E’ stato utilizzato bene soprattutto dal punto di vista dell’apporto offensivo, dove ha dimostrato una buona capacità di attaccare gli spazi e una discreta precisione nel piazzare i cross. Dal punto di vista difensivo non ha commesso grossi errori. Detto questo non si vedono grandissime potenzialità per diventare uno dei migliori terzini. Potenziale: 5/10

Eduardo Camavinga (Rennes)

Il vero affare. Camavinga ha tutto: leadership, capacità tecniche e atletiche, capacità di lettura del gioco e di fare le scelte giuste in campo, sia in termini di giocata che di posizionamento. Sembra poter essere un giocatore decisivo pur giocando in un ruolo difensivo all’intero del centrocampo. E’ un giocatore che lavora sodo, generoso, è nonostante sia ancora giovane si muove già come un veterano. E questo nonostante non abbia ancora conosciuto il calcio dentro un club d’elite. Da quando è fuori lui il Rennes fa molta più fatica. Potenziale: 10/10

*hanno collaborato le varie redazioni di Eurosport in UK, Germania, Spagna, Olanda, Italia e Francia rispettivamente con Ben Snowball, Tobias Hlusiak, Adrian Garcia, Josse VanBakel, Simone Eterno e Vincent Bregevin. Copertina e grafiche a cura di Francesco Balducci.

