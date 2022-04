2020, l'anno in cui il mondo iniziò a crollare tra contagi, un virus mai visto e il lockdown mondiale. Anche lo sport è stato travolto dal pugno del Covid con la Serie A che fermò il campionato in un marzo quasi da cinema apocalittico per poi riprendere in estate, quando il peggio sembrava essere alle spalle. Tutti noi siamo stati coinvolti in questa brutta situazione e, chi più chi meno, anche tanti calciatori hanno vissuto male il periodo anche a causa del continuo pensiero della famiglia lontana. Tra questi, sicuramente Gonzalo Higuain ha vissuto un vero e proprio incubo, diviso a metà tra l'incubo Covid e la malattia e morte dell'amata mamma. L'argentino ha concesso un'intervista a Espn dove ha raccontato i suoi tra contagi, un virus mai visto e ilmondiale. Anche lo sport è stato travolto dal pugno del Covid con la Serie A che fermò il campionato in un marzo quasi da cinema apocalittico per poi riprendere in estate, quando il peggio sembrava essere alle spalle. Tutti noi siamo stati coinvolti in questa brutta situazione e, chi più chi meno, anche tanti calciatori hanno vissuto male il periodo anche a causa del continuo pensiero della famiglia lontana. Tra questi, sicuramente, diviso a metà tra l'incuboe la malattia e morte dell'amata mamma. L'argentino ha concesso un'intervista adove ha raccontato i suoi terribili ricordi

"Tornai in Argentina per mia madre e le dissi che non sarei andato via se non fosse guarita. Mi disse che l'avrei fatta morire prima, che sarebbe stata malissimo nel vedere che rinunciavo a ciò che era la mia passione".

Ad

Serie A Gol da rimessa laterale: cosa sarebbe successo senza tocchi UN' ORA FA

IL COVID E L'AMORE PER LA FIGLIA

"Quando è scoppiata la pandemia mi trovavo in Argentina e non volevo tornare alla Juventus. Per me era assurdo che si giocasse ancora nonostante i tanti morti. Nel calcio se ne fregano della vita delle persone, se siamo andati in campo è solo per tenere occupata la testa delle persone che erano chiuse in casa. Adesso mi sto godendo la crescita di mia figlia e ho ritrovato serenità dopo la morte di mia madre. Prima avvertivo di più la pressione perché il calcio è una giungla, oggi dopo un gol mi sento libero anche di abbracciare mia figlia".

Per me era assurdo che si giocasse ancora nonostante i tanti morti. Nel calcio se ne fregano della vita delle persone.

Immobile vaccinato: "Orgoglioso di poter fare da esempio"

Serie A Inter, sono stati commessi errori nella gestione di Radu? 2 ORE FA