Gabriele Gravina, ha preso parte al convegno "Lo sport muove l'Italia" presso la Camera di Commercio di Roma. Un'occasione per porgli qualche domanda riguardo al futuro del calcio italiano. Futuro che potrebbe passare dall'ospitare gli Europei tra dieci anni, dato che infatti è stata Per Euro 2032 ci siamo noi e la Turchia. Siamo ben posizionati, l'Italia è finalmente credibile" le parole di Gravina, da cui dunque sembra trapelare ottimismo per ospitare fra tre edizioni un Europeo di calcio completamente entro i propri confini. Il presidente della FIGC,, ha preso parte al convegno "Lo sport muove l'Italia" presso la Camera di Commercio di Roma. Un'occasione per porgli qualche domanda riguardo al futuro del calcio italiano. Futuro che potrebbe passare dall'ospitare gli Europei tra dieci anni, dato che infatti è stata ufficializzata la candidatura per l'edizione 2032 e sembra stia accogliendo ottimi consensi. "" le parole di Gravina, da cui dunque sembra trapelare ottimismo per ospitare fra tre edizioni un Europeo di calcio completamente entro i propri confini.

Tuttavia si sa, non è tutto rose e fiori il futuro del calcio in Italia, e se dovesse arrivare l'elezione del Bel Paese come sede degli Europei, qualcosa sicuramente dovrà cambiare. Anche il presidente UEFA Ceferin negli scorsi giorni si era esposto sulla candidatura dell'Italia a Euro 2032 pronunciando parole allarmanti sulla condizione delle infrastrutture. Pertanto, il numero 1 della FIGC non nasconde la sua apprensione per la stabilità del sistema, tra risorse economiche che mancano in alcuni contesi oppure sperperate in altri casi: "Mi dispiace che ci sia stata una distorta applicazione del Decreto Crescita, per non parlare delle conseguenze sui vivai. Sono molto preoccupato per la stabilità del sistema. C'è una netta distinzione tra chi si è confrontato e si è messo a disposizione del mondo dello sport e chi oggi predilige un approccio diverso per ragioni di tutela quasi esclusiva dell'interesse economico dell'industria. Faccio il tifo per il primo approccio".

Ad

Calciomercato Origi saluta il Liverpool: "Viaggio speciale". Ora il Milan UN' ORA FA

Grandi passi in avanti invece sono stati compiuti dal movimento femminile, sul quale il presidente Gravina ha voluto soffermarsi con soddisfazione: "Siamo l'unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita".

Da Vieri-Totti a Immobile-Joao Pedro: Italia, che crollo in attacco!

Amichevoli I 30 convocati di Mancini per l'Argentina: sorpresa Gnonto UN' ORA FA