Va dritto al punto Gravina, senza fare grossi giri di parole. In una lettera lanciata ai suoi colleghi delle diverse federazioni nazionali del continente, e trasmessa «per opportuna conoscenza» a Fifa, Uefa, FIFPro (il sindacato mondiale di calciatori), ECA e leghe europee, il numero uno del calcio italiano propone una riduzione degli stipendi (e non solo) in modo da portare avanti il sistema in tutta Europa.