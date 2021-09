Sono molto felice che l'Italia abbia vinto gli Europei. Non sono deluso, bensì orgoglioso di avere fatto parte del gruppo, seppure tra i pre-convocati". Così Sono grato a Mancini perché ha creduto in me, mi ha convocato pur non giocando mai in Italia e mi ha dato la possibilità di esordire. I due gol segnati all'Estonia non li dimenticherò mai. I Mondiali di Qatar 2022? Sono un obiettivo, naturalmente. Darò tutto me stesso per farcela". ". Così Vincenzo Grifo , 28enne attaccante del Friburgo, racconta a Tuttomercatoweb.com la sua esperienza con la maglia della Nazionale e confida di avere un grande sogno per il prossimo anno: "".

"Un onore per me vestire l'azzurro"

"Per me è un onore avere vestito l'azzurro, ci ho sempre creduto anche se non giocando in Italia magari avevo meno visibilità. Ma sapevo che facendo bene mi sarebbe potuta capitare l'occasione. Ricordo ancora l'emozione della prima chiamata. Anche se sono nato in Germania mi sento al 100% italiano e ne vado orgoglioso. Giocare per la Nazionale è una cosa che non posso spiegare, posso solo dire che ci ho lavorato per tutta la vita. E so che posso continuare a fare parte del gruppo facendo bene col Friburgo".

Sul gruppo di Euro 2020

"Devo ammettere che c'era da subito una bellissima atmosfera, oltre che tanta, tanta qualità. Mancini ha creato una famiglia e sapevamo che avremmo potuto fare molto bene".

