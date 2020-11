Calcio

Guardiola, Manchester City: "Il presidente c'è stato nei momenti difficili, ho un lavoro in sospeso"

PREMIER LEAGUE - Fresco di rinnovo per altri due anni con il Manchester City, il tecnico spagnolo non manca di ringraziare lo staff e specialmente il presidente che anche nei momenti più difficili gli è stato vicino. Per Guardiola c'è la sensazione di qualcosa di incompiuto e la voglia di finire il lavoro iniziato quattro anni fa: "Vogliamo vincere".

