Calcio

Guardiola: "Pallone d'Oro a Messi ingiusto? Tutti lo meritavano e lui è troppo bravo"

Pallone d'Oro - L'ex tecnico di Lionel Messi spende belle parole per il giocatore, insignito del settimo Pallone d'Oro in carriera, e non si sbilancia: "Non sono la persona giusta cui chiedere se è giusto o sbagliato).

00:01:06, un' ora fa