Figlio di Pietro Vavassori, ex patron della Pro Patria, e di Alessandra Sgarella, l'imprenditrice sequestrata dalla ‘Ndrangheta negli anni Novanta, Ivan era nato in Russia nel 1982. In seguito al precipitare delle vicende in Ucraina, l’ex calciatore aveva spontaneamente deciso di imbracciare le armi a fianco dell’esercito di Kiev, nelle brigate internazionali. Ora però, com’è lui stesso a comunicare tramite i social, è arrivato il momento di tornare a casa.

Per me è sufficiente così. - ha scritto su una storia pubblicata sul suo profilo Instagram - È tempo di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti in questo modo".

Ho fatto il possibile per portare il mio aiuto. Ho messo il mio tempo e la mia vita a disposizione del popolo ucraino, ma adesso è arrivato il momento di riprendermi la mia vita.

Dall’Ucraina il 29enne postava quotidianamente aggiornamenti sia su Instagram che su TikTok: da qualche giorno non si avevano più sue notizie e si era temuto il peggio. Poi il messaggio sui social. Nei giorni scorsi Ivan e il padre avevano anche rassicurato tutti sulle condizioni di salute del giovane dopo che, sopravvissuto all’attacco russo a Mariupol, si trovava in ospedale.

Sono vivo - aveva scritto il portiere sui social - ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna niente di rotto”,

Sempre nei giorni scorsi il pool antiterrorismo della procura di Milano, capitanato da Alberto Nobili, aveva aperto un’inchiesta conoscitiva sulla vicenda. Sebbene non ci siano titoli di reato o indagati, persiste il fatto che arruolarsi per un altro esercito non sia legale.

Un’esperienza comunque forte quella vissuta da Ivan in prima linea in Ucraina, che lo ha cambiato nel profondo, com’è lui stesso a dire nelle ultime righe della storia pubblicata:

Torno dove mi sento felice e torno per riprendermi tutto quello che è mio. Le cose sono cambiate rispetto a come ero prima, però sono sicuro che con l’aiuto di Dio riuscirò a raggiungere i miei obiettivi.

