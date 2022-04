Oleksiy Khoblenko, attaccante della squadra estone FCI Levadia, è stato applaudito calorosamente per aver inviato un messaggio contro la guerra al leader russo Vladimir Putin dopo aver trovato la rete per la prima volta per il suo nuovo club in una partita contro il Narva.

Khoblenko è nato a Ekaterinburg (nella Federazione Russa) ma è di nazionalità ucraina ed è stato costretto a lasciare la sua ex squadra, il Kryvbas Kryvyi Rih, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Dopo aver segnato, si è tolto la maglia per rivelare un messaggio che recitava: "Gloria alle forze armate ucraine. Putin è un fascista!"

L'attaccante è uno dei pochi atleti nati in Russia a parlare pubblicamente di invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe, che il Cremlino ha sempre insistito nel descrivere come una "operazione militare speciale".

