Gesto meraviglioso di, nel pieno della guerra traIl portiere del Paris Saint Germain ha deciso di trasformare la sua sala cinema in un dormitorio accogliendoe mettendo a disposizione letti, cibo e vestiti. La notizia è stata annunciata dal quotidiano francese '' spiegando come Navas si sia rivolto ad un'associazione di evangelisti di Barcellona, che in queste settimane si è recata a Cracovia per aiutare gli ucraini a scappare della guerra. Ad accogliere i rifugiati c'è la moglie del calciatore dato l'impegno con la Nazionale delper le Qualificazioni Mondiali. Una splendida iniziativa in un periodo difficile, dopo due anni di pandemia, ora lo scontro bellico conche giungono dal fronte Ucraino come la morte del campione del mondo di kickboxing, Maksym Kagal , che ha perso la vita per difendere la città di