Analogamente alla direttiva presa dai maggiori organi sportivi, anche il mondo videoludico sportivo ha effettuato dei passi inequivocabili. EA Sports, casa produttrice del videogioco calcistico FIFA, ha rimosso la nazionale russa e i club russi da FIFA 22 e un ampio raggio di suoi prodotti.

Non è chiaro come gli sviluppi futuri del conflitto potranno influire su questa decisione, ma EA Sports ha anche annunciato che queste potrebbero essere solo le prime di una lunga serie di misure contro la Russia. Saranno coinvolti anche i calciatori? Mentre l'accesso al videogioco per gli utenti russi? Staremo a vedere.

Il comunicato di EA SPORTS

"EA Sports comunica la solidarietà con il popolo ucraino e come tante altre voci nel mondo del calcio, invoca la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con i nostri partner FIFA e UEFA, EA Sports ha intrapreso il processo per rimuovere la Nazionale russa e tutti i club russi dai prodotti EA Sports, inclusi: FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online. Stiamo inoltre valutando relativi cambiamenti in altre aree dei nostri videogiochi. Aggiorneremo le nostre comunità circa ogni azione presa, e ringraziamo i giocatori per la loro pazienza mentre affrontiamo questi cambiamenti".

