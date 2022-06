Igor Denisov, ex giocatore dello Zenit e della nazionale russa, che ha scritto personalmente a Putin pregandolo di fermare l'invasione. Inoltre, il calciatore russo è intervenuto al canale "Nobel" su YouTube: Sono passati quasi quattro mesi dal conflitto Russia-Ucraina e tante cose sono cambiate o stanno cambiando in questo arco di tempo: la Russia è stata estromessa da ogni competizione Internazionale e molti sono stati gli sportivi che hanno denunciato la situazione. L'ultimo per ordine di tempo è statopregandolo di fermare l'invasione. Inoltre, il calciatore russo è intervenuto al canale "" su YouTube:

"Questi fatti sono un disastro. Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole, ma sto dicendo le cose come stanno".

Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole.

