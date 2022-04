l'abbraccio di solidarietà verso l'Ucraina, in questi ultimi tempi devastata dalla il centro sportivo di Coverciano ha aperto i cancelli per ospitare i ragazzi della Nazionale Ucraina U17 di calcio impegnati nelle gare di qualificazione all'Europeo di categoria in programma la prossima settimana in provincia di Siena. Le partite dovevano giocarsi a metà marzo ma la guerra ha reso impossibile il tutto, in una condizione psicologica molto complicata. Si allarga, in questi ultimi tempi devastata dalla guerra . Tra iniziative di vicinanza e messaggi d'affetto, nella giornata di venerdì,di calcio impegnati nelle gare di qualificazione all'Europeo di categoria in programma la prossima settimana in provincia di Siena. Le partite dovevano giocarsi a metà marzo ma la guerra ha reso impossibile il tutto, in una condizione psicologica molto complicata.

La Federazione italiana si è subito attivata per accogliere la squadra gialloblu, impegnandosi ad organizzare il tutto compreso il viaggio con un pullman partito da Zahony, città al confine tra l’Ucraina e l’Ungheria. Da lì, ci sono state varie tappe che hanno riunito i giocatori scappati dall'orrore e dal rumore delle bombe. La Nazionale Ucraina U17 resterà a Coverciano fino a martedì per poi trasferirsi a Siena per giocare le partite ufficiali tra lo stadio Franchi, il Lotti di Poggibonsi e il Manni di Colle Val d’Elsa.

