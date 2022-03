saranno "sospesi" fino a fine stagione. I professionisti potranno impegnarsi liberamente altrove in primavera. Lo ha annunciato la Fifa con un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La decisione dell'organo calcistico si divide in due tronconi che coincidono con I contratti dei calciatori e degli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino. I professionisti potranno impegnarsi liberamente altrove in primavera. Lo ha annunciato lacon un comunicato diffuso nella serata di lunedì. La decisione dell'organo calcistico si divide inche coincidono con i due Paesi coinvolti nella guerra

per quanto riguarda la situazione in Ucraina, al fine di fornire ai giocatori e agli allenatori l’opportunità di lavorare e ricevere uno stipendio e per proteggere i club ucraini, a meno che le parti del contratto in questione non concordino diversamente, tutti i contratti di lavoro di giocatori e allenatori stranieri con i club affiliati alla Federcalcio ucraina (UAF) si intenderanno automaticamente sospesi fino al termine della stagione in Ucraina (30 giugno 2022), senza che sia necessario alcun intervento delle parti in tal senso;

al fine di facilitare la partenza di giocatori e allenatori stranieri dalla Russia, nel caso in cui i club affiliati alla Federcalcio russa (FUR) non raggiungano un accordo reciproco con i rispettivi giocatori e allenatori stranieri prima o entro il 10 marzo 2022 e salvo diversamente concordato per iscritto, i giocatori e gli allenatori stranieri avranno il diritto di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro con i club affiliati alla FUR in questione fino al termine della stagione in Russia (30 giugno 2022).

I giocatori di entrambi i campionati avranno quindi "diritto di sospendere unilateralmente il contratto di lavoro" fino al 30 giugno 2022, e potranno impegnarsi in un'altra lega "al più tardi il 7 aprile", anche fuori dai periodi di trasferimento. Infine, i giocatori minori in fuga dall'Ucraina saranno trattati dalla Fifa come minori rifugiati, accedendo così al mercato internazionale normalmente chiuso ai minori di 18 anni. La Fifa, che ha già bandito la Russia dai Mondiali del 2022 ma rischia un appello alla giustizia sportiva contro questa decisione, "ha ribadito la sua condanna dell'uso della forza da parte della Russia in Ucraina" e ha chiesto "una pronta cessazione delle ostilità".

