La sanguinosa guerra tra Russia e Ucraina continua senza esitazioni: da settimane ormai, sono migliaia gli sportivi che hanno preso iniziative per la pace . Uno su tutti è Andriy Shevchenko, ex stella del Milan. Il club rossonero, nelle ultime ore, ha lanciato una speciale maglia personalizzata del bomber ucraino per sostenere la popolazione colpita dall'assedio russo. Sheva ha inoltre parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della delicata situazione.

La guerra lo riguarda da vicino, siccome alcuni membri della sua famiglia sono rimasti sul suolo ucraino. "Ci sono state molte battaglie. Mia madre e mia sorella hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, perché si trovavano in condizioni terribili. A Bucha non c'è cibo, non c'è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Bucha e le vicine Irpin e Hostomel: conosco bene queste città e sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. Andavo a Bucha per allenarmi quando ero un giovane giocatore. È terribile", ha raccontato l'ex allenatore del Genoa.

Purtroppo per sua madre e sua sorella, scappare dalla situazione è quasi impossibile: "i corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe più pericoloso per loro", ha dichiarato Sheva, che sin dai primi scontri in Ucraina ha prestato tempo e risorse per delle campagne di supporto al suo popolo. Un suo messaggio inneggiante la pace era stato trasmesso sul tabellone luminoso di San Siro prima del derby di Coppa Italia; inoltre, l'ex calciatore ucraino ha dato il via a una raccolta fondi in favore della Croce Rossa.

