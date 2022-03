Attualmente al sicuro con la sua famiglia in Portogallo, Paulo Fonseca racconta le sue ultime giornate in Ucraina e i brividi del viaggio che lo ha portato in salvo dalle bombe russe. Allo scoppiare del conflitto tra Russia e Ucraina, Fonseca e famiglia si erano rifugiati in un hotel di Kiev , lo stesso in cui alloggiavano Roberto De Zerbi e i giocatori dello Shakhtar Donetsk. Grazie a un intervento dell'ambasciata lusitana, Fonseca e la sua famiglia hanno potuto abbandonare la capitale a bordo di un pullman.

Il tecnico portoghese ha raccontato quei momenti di paura: "Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c'era troppo traffico sulla strada principale. Da lì, siamo andati all'hotel del presidente dello Shakhtar Donetsk. Ci siamo sentiti molto spaventati dalle bombe che cadevano vicino a noi. Non avevamo alcun dubbio che la guerra fosse iniziata".

"È stato difficile e molto lungo, quasi senza sosta praticamente, sempre con la sensazione di pericolo. Questa è stato la cosa peggiore", ha continuato l'ex allenatore giallorosso.

C'erano code ovunque, non c'erano né cibo né benzina nelle aree di servizio.

"Non ho parole per descriverlo. Stanno soffrendo molto e combattendo duramente per difendere la patria. Il presidente (Volodymyr Zelensky, NDR) è il primo. C'era una lista enorme di persone che volevano entrare in Ucraina per aiutare l'esercito. Sarà difficile per queste persone, ma credo che abbiano già vinto questa guerra".

