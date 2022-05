Non si ferma la guerra Russia-Ucraina, nonostante i veti imposti dal resto del mondo dove anche la sfera sportiva ha alzato un grande muro per dire 'no' al conflitto. Negli ultimi mesi, abbiamo visto alcuni sportivi arruolarsi nell'esercito per difendere la propria nazione ed altri aiutare l'Ucraina a distanza, Andriy Shevchenko che fin dal primo giorno sta aiutando il suo paese con progetti e campagne di sensibilizzazione: l'ultima è la presenza nel salotto televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 7 maggio. Il tema centrale, naturalmente, è la guerra e tutto quello che ci ruota intorno come la fuga della sua famiglia da Kiev, le parole dell'ex calciatore del Milan: , nonostante i veti imposti dal resto del mondo dove anche la sfera sportiva ha alzato un grande muro per dire 'no' al conflitto. Negli ultimi mesi, abbiamo visto alcuni sportivi arruolarsi nell'esercito per difendere la propria nazione ed altri aiutare l'Ucraina a distanza, accogliendo nelle proprie case i rifugiati (soprattutto madri e figli). Tra tutti, chi ha preso una posizione chiara ècon progetti e campagne di sensibilizzazione: l'ultima è la presenza nel salotto televisivo, condotto da, che andrà in onda sabato 7 maggio.e tutto quello che ci ruota intorno come la fuga della sua famiglia da, le parole dell'ex calciatore del Milan:

"È una situazione molto difficile, soprattutto le prime settimane sono state complicate. È stato uno shock, mai avrei pensato che la Russia potesse iniziare una guerra contro di noi. Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici?".

L'INTERVENTO DEL PAPA

"Sicuramente la visita del Pontefice in Ucraina sarebbe molto utile, ma in questo momento il miglior aiuto consiste nel cercare di dare una possibilità di difenderci e accogliere i rifugiati, soprattutto donne e bambini. Sto accogliendo alcuni profughi in casa: stanno per arrivare due donne con i loro bambini. Poi, abbiamo fatto un bellissimo progetto con il sindaco di Milano Beppe Sala. Sono grato agli italiani che si sono dimostrati molto generosi e stanno dando il cuore al mio popolo. La mia gente ha perso tutto, i bambini non hanno più futuro, dobbiamo stare vicini a queste persone".

LA FUGA DELLA SUA FAMIGLIA DALL'UCRAINA

"All’inizio non c’è stato verso di convincere mia mamma ad andarsene. Poi, dopo 21 giorni, le sue condizioni fisiche sono peggiorate e quindi mia sorella l’ha portata via con sé. Adesso sono in Italia. Abbiamo quattro figli, il più grande comprende benissimo quello che sta succedendo, agli altri stiamo cercando di spiegarlo. Loro sono molto affezionati a Kiev e all’Ucraina".

