Mychajlo Mudryk, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto il campionato 2019-20, è raccolto da LaPresse. Dal 24 febbraio nel suo paese le competizioni sono sospese a tempo indeterminato e il giocatore, come tutti i suoi connazionali, segue con . “Sto bene, mi trovo a Uzhorod (nell’Ucraina occidentale, al confine con Slovacchia e Ungheria, ndr)”, racconta a LaPresse. “Se ho pensato di lasciare il paese dopo l’invasione? Dico solo una cosa: voglio giocare a calcio”. L’appello è di, centrocampista ucraino dello, con cui ha vinto il campionato 2019-20, è raccolto da LaPresse. Dal 24 febbraio nel suo paese le competizioni sono sospese a tempo indeterminato e il giocatore, come tutti i suoi connazionali, segue con preoccupazione la drammatica evoluzione del conflitto racconta a LaPresse.

Il mondo dello sport deve continuare a condividere le notizie e parlare della situazione in Ucraina.

Ad

Mudryk spiega di essere “in contatto con i miei compagni di squadra” e di avere, per fortuna, “l’opportunità di allenarmi”. Il talentuoso 21enne, accostato a squadre spagnole e italiane dai rumors di mercato, è molto stimato dal tecnico Roberto De Zerbi: “Ci ha aiutato e ci sta aiutando molto. Noi giocatori lo apprezziamo e gli vogliamo bene”. In questi giorni drammatici Mudryk è particolarmente attivo sui social, dove non lesina parole dure nel commentare le notizie di guerra: “Non posso tacere, il mio cuore sta urlando”, dice. Sul web scorrono tanti messaggi di solidarietà, da tutto il mondo: “Li apprezzo e li rispetto”. Anche molti sportivi russi chiedono la pace: “Di questa situazione ho parlato con un mio amico tennista russo”, spiega il centrocampista. “La sua posizione è contro la guerra e solidarizza con il popolo ucraino”. Dove la guerra divide, lo sport unisce.

Calcio Favola Eriksen: torna in Nazionale dopo Euro 2020 UN' ORA FA

Ucraina-Russia, l'abbraccio a Pechino che va oltre la guerra

Qualificazioni Mondiali Europa Dzyuba rifiuta la convocazione con la Russia: "Ha parenti in Ucraina" UN' ORA FA