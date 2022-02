Stremati e sollevati”. Dopo 5 giorni tremendi Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e i componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono giunti nella notte in Romania, in una zona sicura e lontana dai bombardamenti. De Zerbi ”. Dopo 5 giorni tremendi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e i componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono giunti nella notte in Romania, in una zona sicura e lontana dai bombardamenti. De Zerbi era stato evacuato domenica dalla capitale Kiev , finita sotto assedio da parte dell'esercito russo. Ora per il gruppo, in tutto otto persone (oltre a De Zerbi anche dal vice Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi più il ds Carlo Nicolini), si attende il rientro in Italia.

La testimonianza di Nicolini: "Un'odissea che mi porterò per sempre dietro"

De Zerbi e tutta la delegazione di collaboratori italiani dello Shakhtar è rimasta in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha fatto da tramite con Alexander Ceferin, presidente della UEFA e determinante in questa operazione di rientro come ha raccontato all’agenzia Lapresse, Carlo Nicolini direttore sportivo e braccio destro del general manager Darijo Srna allo Shakhtar: “Gravina ha chiamato De Zerbi, ed era in contatto con Ceferin, che imbeccato da Srna, con l'aiuto del club e della federcalcio ucraina, hanno organizzato il tutto”. Fra minibus, auto, van e aereo il viaggio che riporterà in Italia, tutti durerà dalle 28 alle 30 ore: “Sono stati giorni segnati da emozioni incredibili ed estreme. Siamo stremati e sollevati, sono stati quattro giorni in cui si è dormito praticamente nulla ma questa odissea sta per finire”.

