Andriy Shevchenko ospiterà alcuni bambini rifugiati ucraini nella sua casa a Londra. Lo ha confermato l'ex attaccante ai microfoni dell'emittente televisiva britannica ITV. Ecco le sue parole:

"Ho 4 figli e non riesco a vedere immagini di bambini che muoiono, di bombe che esplodono in un ospedale pediatrico. Non credo che nessuna persona al mondo possa sopportarlo. Cerco di sostenere il mio Paese, di attirare l'attenzione, di toccare il cuore delle persone. E, ovviamente, cerco anche di raccogliere aiuti umanitari per la mia gente e i rifugiati. Stavo aspettando le regole del governo e ora è tutto abbastanza chiaro... Sono in stretto contatto con l'ambasciatore dell'Ucraina in Inghilterra. Ho un paio di amici che mi aiutano. Porteremo qui 150 rifugiati. Un paio di bambini verranno anche a casa mia".

Sulle sanzioni al Chelsea

"È un momento molto difficile per me. Non riesco a pensare al calcio. Tutta la mia attenzione è concentrata sull'aiutare il mio Paese, ma conosco la situazione ed è un momento molto difficile per i tifosi del Chelsea, per il club. Penso che non si possa cancellare la storia del Chelsea. I tifosi devono solo essere forti e supportare il club".

Sull'esultanza di Yarmolenko

“È stato un momento incredibile. In quell'esultanza si è vista tutta l'emozione, tutto il dolore, tutto quello che stiamo provando. Sono sicuro che ci sono stati milioni di persone in Ucraina che hanno assistito a quel momento ed è qualcosa di molto importante per il popolo ucraino. Ha giocato la partita, ha segnato il gol e so che l'ha dedicato all'Ucraina, è stato un momento speciale".

