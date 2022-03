respinto il ricorso della Federcalcio russa contro le sanzioni della UEFA, Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha che ha sospeso tutte le squadre e i club russi dalle sue competizioni . Ecco il comunicato dell'organo calcistico europeo:

"La decisione impugnata rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continuano ad essere sospesi fino a quando non si deciderà nel merito. Per quanto riguarda le sanzioni FIFA il TAS fa sapere che una decisione arriverà entro la settimana".

A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA avevano deciso in data 28 febbraio che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Nei prossimi giorni, dunque, è atteso il responso sulla richiesta della Russia di essere ammessa ai playoff Mondiali nei quali sarebbe impegnata in semifinale contro la Polonia.

