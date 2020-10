Il Napoli, la Roma e il Milan, dopo l'incredibile epilogo portoghese. Le tre italiane attendono l'esito del sorteggio di Nyon (ore 13 diretta in Live-Streaming gratuito su Eurosport.it) per conoscere le proprie avversarie nei gironi di Europa League. Le 48 squadre qualificate sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia e nessuna squadra può affrontarne una rivale della stessa federazione. Se una Nazionale ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00) per non sovrapporsi in televisione. Ovviamente di qualificano alla fase successiva le prime due di ogni girone (24 squadre) ai quali andranno aggiunte le otto "terze" dei raggruppamenti di Champions.

La fasce: Napoli e Roma in prima, Milan in terza

Napoli e Roma sono teste di serie e inserite in prima fascia insieme alle altre big: Arsenal, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, PSV, Celtic, CSKA Mosca e Gent. La strada per queste squadre è abbastanza in discesa, visto che in seconda, terza e quarta fascia i pericoli sono pochi. Il Milan, invece, è inserito in terza fascia e rischia qualcosina di più.

Le avversarie da evitare: Leicester e Hoffenheim

Vanno fatti ovviamente due ragionamenti distinti. Per Napoli e Roma, che si troveranno in prima fascia, le avversarie da evitare sono Leicester, Real Sociedad, Hoffenheim e Glasgow Rangers, tutte formazioni comunque alla portata delle due italiane. Il Milan deve sperare che nel suo girone non vengano pescate big come Arsenal e Benfica, piú l'incognita Leicester, presente nella seconda urna. Il Nizza pare essere la formazione migliore della quarta fascia.

La prima fascia: Napoli, Roma, Arsenal, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, PSV, Celtic, CSKA Mosca e Gent.

Da evitare in seconda fascia: Leicester, Real Sociedad

Jamie Vardy, stella del Leicester, gli inglesi sono il pericolo numero uno per le italiane in Europa League Credit Foto Getty Images

Date e altri sorteggi

La fase a gironi dell’Europa League 2020/2021 inizierà il 22 ottobre e terminerà il 10 di dicembre. Dal 18 febbraio avranno inizio le sfide a eliminazione diretta. Le altre date da segnare sull'agenda sono il 14 dicembre per il sorteggio sedicesimi di finale, il 26/02/2021 per il sorteggio ottavi di finale e il 19/03/2021 per gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali.

La finale in Polonia

La finale di Europa League 2020/21 è in programma il 26 maggio al Gdansk Stadium (impianto che ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2012, tre della fase a gironi e il quarto di finale vinto 4-2 dalla Germania contro la Grecia), in Polonia, nello stesso luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi la finale 2020, poi spostata per il Covid in Germania (successo del Siviglia sull'Inter a Colonia). Anche nel 2014/15 la finale si é disputata in terra polacca, a Varsavia, dove vinse il Siviglia sul Dnipro. Le italiane sperano di arrivare all'ultimo atto e di sollevare un trofeo che su una bacheca italiana manca dal lontanissimo 1999.

PRIMA FASCIA

Arsenal

Tottenham Hotspur

Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Moscow

Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagreb

Sparta Prague

Slavia Prague

Ludogorets Razgrad

Young Boys

Red Star Belgrade

Rapid Wien

Leicester City

Qarabağ

PAOK

Standard Liège

Real Sociedad

TERZA FASCIA

Granada

Milan

AZ

Feyenoord

AEK Athens

Maccabi Tel Aviv

Rangers

Molde

1899 Hoffenheim

LASK

Hapoel Be’er Sheva

CFR Cluj

QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk

Lille

Nice

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Antwerp

Lech Poznań

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia

CSKA Sofia

