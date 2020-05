Dal 1990 al 2020 a livello nazionale ed internazionale si sono messi in luce tantissime coppie e tridenti d'attacco: da Romario-Bebeto a Messi-Suarez-Neymar, da Gullit-Van Basten alla BBC (Bale-Benzema-Ronaldo) da Del Piero-Trezeguet fino a Vialli-Mancini abbiamo selezionato per voi le 50 coppie/tridenti offensivi migliori e nelle prossime 5 settimane vi spiegheremo perché hanno segnato un'epoca.

Dopo avervi coinvolto nelle scorse settimane chiedendovi di eleggere il miglior calciatore della Serie A degli ultimi 30 anni (Roberto Baggio) e il miglior allenatore del mondo dal 1990 ad oggi (Carlo Ancelotti), questa volta è la redazione di Eurosport a mettersi in gioco. Abbiamo provato a selezionare i 50 attacchi che a livello, sia nazionale che internazionale. sono entrati nell’immaginario collettivo con i loro gol negli ultimi 30 anni. Da oggi e nelle prossime 4 puntate (una ogni giovedì) passeremo in rassegna 10 coppie (o tridenti) di attaccanti che con le loro prodezze hanno a loro modo segnato un’epoca, vincendo titoli o semplicemente facendo sognare orde di tifosi. Buon divertimento!

Beppe Signori-Francesco Baiano-Roberto Rambaudi

Squadra : Foggia

Stagioni insieme : 1990-1991, 1991-1992

Trofei vinti: 1 campionato di Serie B

Il tridente delle meraviglie. Forse il trio d’attaccanti che più di ogni altro ha regalato gioie a Zdenek Zeman e ha interpretato meglio il suo calcio, fatto di verticalità, intensità e gol a grappoli. Signori, Rambaudi e Baiano: sono tre “quasi carneadi” del calcio, quando fra il 1989 e il 1990, sbarcano a Foggia alla corte del tecnico boemo. Signori era un promettente trequartista che aveva segnato appena tre reti in C1 col Trento, Rambaudi una 23enne ala che a Perugia in C aveva mostrato di avere polmoni e qualche gol in canna mentre Baiano (arrivato in Puglia nell’estate del ’90), era l’unico ad aver assaggiato già assaggiato la A (5 presenze con il Napoli) ma era un 22enne con un potenziale tutto da scoprire. Zeman trasformerà questi tre ragazzi agili e scattanti, in uno dei tridenti più atomici della Serie A anni ’90.

Nel 1990/91 Signori-Baiano-Rambaudi segnano 48 reti sulle 67 totali e con le loro prodezze trascinano il Foggia a una promozione in Serie A che mancava da 13 anni. L’anno dopo, al debutto in massima serie, fanno ancora meglio realizzando 37 reti (su 62, praticamente il 60% dei gol totali realizzati dai Satanelli) e issando la matricola rossonera fino a un sorprendente 9° posto in Serie A. Un biennio folgorante e che a distanza di quasi 30 anni resta ancora nell’immaginario collettivo come la stagione in cui la Serie A è stata investita da un uragano di travolgente bellezza chiamato “Zemanlandia”. (Stefano Dolci)

Gol/presenze 1990-91 (Serie B) Gol/Presenze 1991-92 (Serie A) SIGNORI 11 (34) 11 (34) BAIANO 22 (36) 16 (33) RAMBAUDI 15 (37) 9 (33) 48+37= 85 gol in 2 annate

Manuel Rui Costa-Gabriel Batistuta-Edmundo

Squadra: Fiorentina

Stagioni insieme: Serie A 1997-98, 1998-1999

Questo attacco in viola ha una storia tutta particolare in cui si mischiano il dramma sportivo e il grottesco. Dopo una stagione tutto sommato normale (diciamo così di apprendistato), il trio composto da Manuel Rui Costa, Gabriel Omar Batistuta ed Edmundo esplode in tutto il suo splendore nella prima parte del campionato 1998-99. La Fiorentina, all'epoca allenata da Giovanni Trapattoni, è una macchina praticamente perfetta: vince tutte le partite in casa del girone d'andata e si laurea campione d'inverno. Batigol è devastante, in condizioni psico-fisiche smaglianti e implacabile negli ultimi 16 metri, Rui Costa disegna calcio a testa alta come nel suo inconfondibile stile, Edmundo è il folletto che sta vivendo la sua stagione magica.

La dea bendata volta le spalle alla Fiorentina all'inizio del girone di ritorno: nella sfida del Franchi contro il Milan (poi chiusasi sullo 0-0) Batistuta si infortuna al ginocchio ed è costretto a restare fermo due mesi. Ed è proprio in quel frangente che Edmundo pensa bene di concedersi una vacanza al carnevale di Rio lasciando di fatto la squadra nel momento più caldo della stagione e - soprattutto - nel momento del bisogno. Aneddotica a parte, rimangono i numeri: Batistuta-Rui Costa-Edmundo è un attacco super che colleziona 67 gol in 2 stagioni e che, per qualità tecniche e forza fisica, rimane uno dei migliori nella storia dei viola. (Simone Pace)

Gol/Presenze Serie A 1997-98 Gol/Presenze Serie A 1998-99 RUI COSTA 3 (32) 10 (31) BATISTUTA 21 (31) 21 (28) EDMUNDO 4 (9) 8 (28) Totale 28+39=67 gol in 2 annate

Roberto Baggio-Kennet Andersson-Igor Kolyvanov

Squadra: Bologna

Stagioni insieme: Serie A 1997/1998

Uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, uno svedese dalle lunghe leve e implacabile sui palloni aerei, un russo discontinuo ma sgusciante in area di rigore. Era composto così il trio delle meraviglie del Bologna di Renzo Ulivieri, che nella stagione 1997-98 fu capace di trasformare il Dall'Ara in un vero e proprio Teatro dei Sogni. I rossoblù, grazie anche e soprattutto alle giocate di quei tre là davanti che insieme mettono a segno ben 43 reti nell'arco di tutto il campionato, riescono a chiudere all'ottavo posto in classifica centrando una prestigiosa qualificazione alla Coppa Uefa, anzi alla Coppa Intertoto poi vinta la stagione successiva.

Il faro è naturalmente Roberto Baggio, reduce dall'esperienza in chiaroscuro al Milan e rimesso ovviamente da Ulivieri al centro del progetto Bologna. Baggio è il trascinatore, l'anima di quella squadra: con Andersson e Kolyvanov l'intesa è immediata, il mix è esplosivo e letale per le difese avversarie.

Quel tridente inedito che dura il respiro di una stagione (l'anno dopo Baggio viene acquistato dall'Inter) segna il 78% dei gol messi a segno dai rossoblù in tutto il campionato (43 su 55). Non mancano le goleade in quella stagione che ogni appassionato bolognese non può che ricordare con enorme affetto e un pizzico di nostalgia: il 5-1 su un Napoli malridotto, ad esempio, ma soprattutto il 3-0 sul Milan impreziosito proprio da una doppietta del Divin Codino. (Simone Pace)

Presenze Serie A 1997/98 Gol Serie A 1997/98 BAGGIO 30 22 ANDERSSON 32 12 KOLYVANOV 31 9 43 gol

Alen Boksic-Pierluigi Casiraghi-Giuseppe Signori

Squadra: Lazio

Stagioni insieme: 1993/1996, 1997/1998

Il trio Boksic- Casiraghi- Signori significa molto per i tifosi laziali. Significa Zemanlandia, significa vittoria della Coppa Italia contro il Milan nella stagione 1997-98. Il trio giocò insieme per 4 stagioni, sotto la guida di più allenatori: prima Zoff, poi Zeman e infine Eriksson. Gli anni d’oro furono quelli tra il 1994 e il 1995, quando il tecnico boemo applicò il suo 4-3-3 iper-offensivo e integralista, che per la prima volta utilizzava tutte e tre le frecce biancocelesti contemporaneamente. La dieta ferrea e gli ostici esercizi sui gradoni trasformarono il reparto offensivo laziale in una macchina da guerra: 7 reti segnate in un colpo solo al Foggia, addirittura 8 alla Fiorentina di Batistuta, Toldo e Rui Costa: un vero e proprio festival del gol.

“Tyson” Casiraghi lottava su ogni pallone con tenacia, aprendo spazi per il micidiale sinistro del bomber Signori, che dal ’92 al ’97 collezionò 3 titoli di capocannoniere. Boksic invece era soprannominato “l’Alieno”: arrivò nella capitale con il titolo di campione d’Europa in tasca e con il privilegio di essere arrivato quarto nella corsa al Pallone d’Oro, dietro solo a Cantona, Bergkamp e Baggio.

Il suo fisico prorompente di 188 cm d’altezza era in grado di spezzare in due qualsiasi tipo di difesa. Sotto la guida di Zeman, i biancoelesti conquistarono un secondo e un terzo posto in Serie A; Boksic lasciò la Lazio per una sola stagione, salvo poi tornare per un’ultima gloriosa cavalcata che portò la nuova Lazio guidata da Eriksson alla vittoria in Coppa Italia. (Lorenzo Rigamonti)

BOKSIC CASIRAGHI SIGNORI Gol/Presenze totali 93/94 4 (21) 5 (31) 23 (28) Gol/Presenze totali 94/95 11 (33) 15 (47) 21 (39) Gol/Presenze totali 95/96 4 (25) 18 (35) 26 (38) Gol/Presenze totali 97/98 15 (38) 7 (44) 9 (13) 32+47+48+31=158 gol

Raheem Sterling-Sergio Aguero-Leroy Sané

Leroy Sané esulta insieme a Sergio Aguero e Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Squadra : Manchester City

Stagioni insieme: 4 (2016/17-oggi)

Trofei vinti: 8 (2 Premier League, 1 FA Cup, 3 Coppe di Lega, 2 Community Shield)

Intendiamoci subito: se cercate i puri numeri, i pieni record, questo non è da considerare come un “tridente da favola”. In giro per l’Europa ce ne sono stati di più prolifici, così come di più costanti. Nella filosofia di Guardiola però non è praticamente mai il singolo a prevalere, ma la concezione del meccanismo per l’esaltazione del complesso. Ecco perché Aguero-Sterling-Sané è una forma quasi atipica. In primis perché se si guardano puramente i numeri, appunto, dovrebbe essere per 3 delle 4 stagioni analizzare Gabriel Jesus a prendere il posto di Sané in termini puramente realizzativi (in tutte le competizioni). In secundis, invece, perché non sempre Aguero, Sterling e Sané hanno avuto la fortuna di giocare contemporaneamente tutti insieme.

Quando Guardiola però l’ha proposto è stata quasi sempre l’esaltazione della collettività, specialmente lo scorso anno (stagione 2018/19), conclusosi con il clamoroso record di 98 punti del City e una Premier strappata al Liverpool per una sola lunghezza. Quello il picco massimo di questo ‘tridente’ che tale appunto abbiamo deciso di non definire, ma di prendere comunque in considerazione per l’elevata qualità calcistica prodotta; ritraducibile in un certo senso anche nel numero degli assist. Guardiola, che a Manchester non ha mai trovato una vera e propria definitiva formula degli interpreti offensivi rispetto a quando non successe con i fenomeni del Barcellona, ha comunque portato via tanto nelle 4 stagioni in cui questi ragazzi hanno giocato insieme: 8 trofei in 4 anni.

Che sarebbe poi in fondo giusto definire 7 tornei in 3 stagioni per due motivi: 1. Il grave infortunio di Sané che ha tirato fuori dai giochi il tedesco nella stagione in corso; 2. La Coppa di Lega vinta qualche mese fa che può essere scremata temporaneamente per regalare un numero di maggiore spessore: appunto i 7 trofei (di cui 2 Premier League) in 3 anni. (Simone Eterno)

STERLING AGUERO SANE' Gol/presenze P.League 2016/17 7 (33) 20 (31) 9 (37) Gol/presenze P.League 2017/18 18 (33) 21 (25) 10 (32) Gol/presenze P.League 2018/19 17 (34) 21 (33) 10 (31) Gol/presenze P.League 2019/oggi 11 (24) 16 (22) 0 (0) 36+49+48+27=160 gol in P.League

Antonio Cassano-Giampaolo Pazzini

Antonio Cassano, Giampaolo Pazzini, Sampdoria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Squadra: Sampdoria

Stagioni insieme: 2008/2009, 2009/2010, agosto 2010/gennaio 2011

2009/2010, che annata per la Sampdoria! Era la squadra di mister Luigi Delneri ma soprattutto del formidabile binomio d’attacco composto da Antonio Cassano e Giampaolo Pazzini. I due erano perfettamente complementari: l’uno ispiratore dalla classe sopraffina oltreché reattivo zona gol, l’altro implacabile killer d’area da rigore sempre pronto a definire le imbeccate del compagno di reparto. Trascinati da loro, il Doria si arrampicò sino al quarto posto della massima serie italiana agguantando la possibilità di giocare i preliminari della Champions League la stagione successiva (sfiorarono in seguito l’accesso alla fase a gironi in un doppio confronto thrilling con il Werder Brema).

Nel gennaio del 2011 lasciarono entrambi Genova destinazione Milano (Fantantonio per approdare al Milan, il Pazzo sull’altra sponda del Naviglio) ma il loro lascito in blucerchiato è indiscutibile: fecero sognare i tifosi riportandoli ai tempi dei gemelli del gol Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Al contempo, fecero piangere i tifosi della Roma: già, nella primavera del 2010 i sogni di scudetto del popolo giallorosso s’infransero al cospetto della coppia-gol della Sampdoria in una nefasta serata romana. Le parate di Storari confezionarono il resto, ma quella sera Pazzini e Cassano fluttuarono in trance agonistica. Calcio sincronizzato al suo meglio. (Paolo Pegoraro)

CASSANO PAZZINI Gol/Presenze Serie A 2008/2009 7 (18) 11 (19) Gol/Presenze Serie A 2009/2010 9 (32) 19 (37) Gol/Presenze Serie A 2010/gen 2011 4 (7) 6 (19) 20+36= 56 gol in 3 anni

Julio Cruz-Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic esulta insieme a Julio Ricardo Cruz, Inter, Imago Credit Foto Imago

Squadra: Inter

Stagioni insieme: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Trofei vinti: 3 Scudetti, 2 Supercoppe italiane

Ibracadabra e il "giardiniere". Nell'era post Calciopoli, l'Inter vince e diventa straripante grazie alla coppia Ibrahimovic-Crespo ma Cruz è l'uomo della provvidenza, colui che entra e risolve le partite. Professionista esemplare, Cruz resta in silenzio ma si fa sempre trovare pronto per segnare gol pesanti. L'esempio lampante è il derby dell'11 marzo 2007, quello passato alla storia per il gol con esultanza polemica dell'ex Ronaldo. Cruz entra al 9' della ripresa e pareggia, poi Ibra firma la rimonta. L'Inter di Mancini vince lo Scudetto con 97 punti.

L'anno seguente c'è più spazio per Cruz, mentre lo svedese è vittima di un infortunio che lo costringe a restare fermo nell'ultimo scorcio di stagione. Ibrahimovic fa in tempo a rientrare a Parma e a conquistare uno Scudetto ancor più esaltante: i due raggiungono quota 30 gol ed è l'annata più prolifica di questa inedita coppia. Sotto la gestione Mourinho, Ibra è il faro mentre l'argentino finisce un po' nelle retrovie con l'umiltà di sempre. Arriverà un altro Scudetto, il terzo, che si somma alle due Supercoppe italiane alzate insieme. Non possono passare inosservati 79 gol in tre anni, ma del resto la chimica era perfetta: Cruz era lo scudiero sempre pronto ad aprire gli spazi per Ibrahimovic in silenzio, senza l'assillo delle copertine e con intelligenza, mentre Ibra era il genio, l'accentratore e la stella. (Alessandro Dinoia)

CRUZ IBRAHIMOVIC Gol/Presenze 2006-07 Serie A 7 (15) 15 (27) Gol/Presenze 2007-08 Serie A 13 (28) 17 (26) Gol/Presenze 2008-09 Serie A 2 (17) 25 (35) 22+30+27=79 gol in 3 anni

Andriy Shevchenko-Serhiy Rebrov

Andriy Shevchenko abbraccia Serhiy Rebrov, Ucraina, Imago Credit Foto Eurosport

Squadra: Dinamo Kiev

Stagioni insieme : 1994/1999

Trofei vinti: 9 (5 campionati ucraini, 3 Coppa d'Ucraina, una Supercoppa d'Ucraina)

A metà anni '90 ci fu una coppia gol fantastica, quella composta da Andriy Shevchenko e Serhiy Rebrov; uno prodotto del vivaio della Dinamo Kiev - e chiamato a gran voce 'predestinato' - l'altro strappato ai rivali dello Shakhtar Donetsk. Sono le punte di diamante del colonnello Lobanovskyi che, dopo aver dominato in casa vincendo campionati e Coppe nazionali, tenterà la sorte anche nell'Europa che conta. È proprio la coppia gol Shevchenko-Rebrov a rendere grande la Dinamo Kiev che dal '97 al '99 spaventò le grandi della Champions League, raggiungendo un anno i quarti di finale (eliminati dalla Juve) e l'anno successivo le semifinali. Nel '99 l'apoteosi della coppia ucraina, con Sheva che vinse la classifica cannonieri della Champions con 8 gol, con Rebrov subito dietro a quota 4.

I gemelli del gol spazzarono via il Real campione in carica ai quarti, mettendo in difficoltà poi il Bayern in semifinale, con la gara casalinga che finì 3-3 (tripletta di Shevchenko). I due si intendevano a meraviglia, uno completava l'altro. Uno più tecnico (Shevchenko), l'altro più killer in area di rigore (Rebrov). Sempre di comune accordo per un obiettivo unico, quello di fare grande la Dinamo. Considerando solo il campionato, misero a segno ben 128 reti in 5 annate che diventano 200 se si sommano anche i sigilli realizzati in Champions League e Coppe Nazionali. Parliamo di una coppia di giovani che stava ancora crescendo... Poi nel '99 l'approdo di Shevchenko al Milan e la storia che tutti noi conosciamo. Sheva, con il Milan, conquistò Champions e Pallone d'oro, ma chissà cosa avrebbe potuto combinare fosse rimasto ancora qualche anno con il suo gemello Rebrov. (Luca Stamerra)

SHEVCHENKO REBROV Gol/Presenze 1994-1995 Vyscha Liga 1 (17) 8 (24) Gol/Presenze 1995-1996 Vyscha Liga 16 (31) 9 (31) Gol/Presenze 1996-1997 Vyscha Liga 6 (20) 20 (30) Gol/Presenze 1997-1998 Vyscha Liga 19 (23) 22 (29) Gol/Presenze 1998-1999 Vyscha Liga 18 (26) 9 (22) 9+25+26+41+27=128 gol in 5 annate

Sergio Aguero-Diego Forlan

Sergio Aguero, Diego Forlan esultano per il gol che regala l'Europa League ai Colchoneros, Getty Images Credit Foto Getty Images

Squadra: Atletico Madrid

Stagioni insieme : 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Trofei vinti: 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea

Alle soglie dell’era del Cholismo, l’Atletico Madrid tornava alla gloria europea grazie all’esplosivo duetto offensivo Aguero-Forlan. 4 le stagioni disputate insieme, tra gol e premi individuali. Entrambi figli dell’Independiente, si incontrarono nella capitale spagnola a partire dal 2007. Il Kun era sbarcato a Madrid una stagione prima, ed era ancora un diamante grezzo di 18 anni; Forlan fu chiamato a sostituire l’ingombrante presenza di Fernando Torres quando aveva già 28 anni. Eppure il divario d’età non influì sull’efficace alchimia che l’argentino e l’uruguaiano raggiunsero sul campo. Il Kun e il Cacha divennero presto due punte complementari: erano una costante minaccia attraverso continui scambi di posizioni; entrambi contavano su un innato fiuto del gol e un ottimo tempismo in area di rigore, ma a questo abbinavano un’importante dose di corsa e movimento lontano dalla porta.

L’intesa con Forlan rivoluzionò la carriera di Aguero: dai 6 gol stagionali in 38 presenze registrati nella stagione precedente all’arrivo del Cacha, passò a 27 centri in 50 presenze, aggiudicandosi il premio di Golden Boy. Uno scambio di favori reciproco, siccome un anno dopo Forlan riuscì a vincere la Scarpa d’Oro con 35 gol in 45 presenze stagionali.

I colchoneros di allora erano una squadra in crescita, che attraverso i colpi decisivi dei due attaccanti riuscì a tornare in Europa dopo un decennio di nulla. Il culmine del binomio Aguero-Forlan lo si raggiunse il 12 maggio 2010, quando i colchoneros vinsero l’Europa League per 2-1 contro il Fulham grazie a una doppietta di Forlan. (Lorenzo Rigamonti)

AGUERO FORLAN Gol (Presenze) totali 2007/2008 27 (50) 23 (53) Gol (Presenze) totali 2008/2009 21 (47) 35 (45) Gol (Presenze) totali 2009/2010 19 (54) 28 (56) Gol (Presenze) totali 2010/2011 27 (41) 10 (42) Totale: 190 gol in 4 stagioni

Edinson Cavani-Ezequiel Lavezzi

L'abbraccio fra Edinson Cavani ed Ezequiel Lavezzi, Napoli, Getty Images Credit Foto Eurosport

Squadra: Napoli

Stagioni insieme: 2010/2011, 2011/2012

Trofei vinti: 1 Coppa Italia

Il Pocho e il Matador hanno infiammato il San Paolo per due stagioni consecutive, diverse tra loro ma altrettanto intense. Cavani, acquistato da De Laurentiis nell'estate 2010, diventa a suon di gol il terminale offensivo di un attacco tutto fantasia, potenza e velocità. Le accelerazioni di Lavezzi, chiavistello per scassinare anche le difese più chiuse con i suoi improvvisi guizzi, sono manna dal cielo per l'uruguaiano. Una manovra offensiva - va detto - che trae enorme giovamento anche dagli inserimenti con o senza palla di Marek Hamsik, il vertice arretrato di quello che non può considerarsi un tridente ma che gli somiglia molto.

Durante l'esperienza napoletana di Cavani e Lavezzi è doveroso isolare due highlights, entrambi nella seconda annata. L'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea (un 3-1 memorabile che porta le loro firme) poi purtroppo vanificato dalla sconfitta nel match di ritorno a Stamford Bridge, e la finale di Coppa Italia contro la Juventus all'Olimpico di Roma, teatro del loro unico (ma in ogni caso storico) titolo vinto insieme, il primo dai gloriosi tempi di Maradona.

Una coppia in grado di garantire gol e giocate con enorme continuità: in 2 campionati Cavani e Lavezzi segnano 64 gol in 2 prima di separarsi a seguito della partenza del Pocho per Parigi (il Matador lo raggiungerà un anno dopo). (Simone Pace)

CAVANI LAVEZZI Gol (presenze) Serie A 2010-11 26 (35) 6 (31) Gol (presenze) Serie A 2011-12 23 (35) 9 (30) Totale: 64 in 2 stagioni

