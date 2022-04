Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle: L'ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacconi è tutt'ora ricoverato all’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria in seguito a un’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma che lo ha colto sabato scorso. Pleonastico riportare quanto questi siano giorni decisivi. Di lui si stanno prendendo cura Fabrizio Racca, direttore del reparto di Terapia Intensiva, e Andrea Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia. Ecco le parole raccolte dall'inviata dellaFabiana Della Valle:

"E’ arrivato da noi in condizioni molto compromesse ed aver effettuato subito un trattamento ha permesso di evitare una seconda emorragia che avrebbe potuto essergli fatale. Le sue condizioni al momento sono stazionarie, il paziente è moderatamente sedato e dà piccoli segnali positivi, come i movimenti degli occhi e delle mani. In questa fase però sono ancora possibili ischemie temporanee, perciò ci vorranno ancora 3-4 giorni prima di poter escludere eventuali danni. Che non risultano dagli esami effettuati finora, ma per averne certezza bisognerà aspettare che Tacconi non sia più sedato".

Le parole del figlio

"Eravamo in macchina, stavamo andando alle “Giornate delle figurine” e papà continuava a lamentarsi per il mal di testa. Quando si era svegliato aveva detto di non sentirsi bene ma nessuno poteva immaginare tutto il resto. Mentre scendeva dall’auto si è accasciato a terra ed è entrato in coma. Ho chiamato l’ambulanza che per fortuna è arrivata subito. I soccorsi tempestivi e la bravura dei medici lo hanno salvato: mi hanno detto che il 10-20% di chi viene colpito da aneurisma non arriva in ospedale».

"Papà è forte e noi adesso possiamo solo sperare e aspettare. I prossimi giorni saranno decisivi ma io sono sicuro che ce la farà"

"Ieri alcuni tifosi mi hanno contattato per venire in ospedale a salutare papà, anche a distanza. Sono rimasto colpito da tutto questo amore ogni giorno ricevo centinaia e centinaia di messaggi. Dalla Juventus mi hanno chiamato subito, appena hanno saputo la notizia, e si tengono costantemente informati. Io e la mia famiglia li sentiamo molto vicini. Ho ricevuto tante telefonate anche da ex compagni e non, Zoff, Torricelli, Schillaci e Zenga"

