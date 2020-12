La Major League Soccer non ha dimenticato Zlatan Ibrahimovic . Un anno dopo il suo addio ai Los Angeles Galaxy per vestire nuovamente la maglia del Milan , lo svedese si è aggiudicato il premio per il gol più bello della storia del campionato americano.

In occasione del suo 25° anniversario, la MLS non ha avuto dubbi su quale fosse il gol più bello della sua breve storia calcistica: la bordata di Ibra da distanza siderale che segnò anche la presentazione, di fatto, di Zlatan Ibrahimovic al pubblico americano: era infatti il 31 marzo 2018 e lo svedese scese per la prima volta in campo con i suoi Galaxy nel derby contro la neonata Los Angeles FC.