Ibrahimovic: "Bello The Last Dance: capite cosa vuol dire giocare con un Vincente?"

Anche Zlatan Ibrahimovic ha visto, apprezzato e soprattutto compreso The Last Dance. Il commento mantiene fede alla sua reputazione!

Bello vedere The Last Dance. Ora capite come si gioca con un Vincente.Che ti piaccia o no. Se non ti piace allora non giocare

Con il suo unico e proverbiale stile anche Zlatan Ibrahimovic ha voluto dire la sua sul documentario The Last Dance, in onda su Netflix e giunto ormai all'ottava puntata. Nella settima, in particolare, Michael Jordan spiega il suo atteggiamento nei confronti dei compagni di squadra: apparentemente rude e volgare, ma in realtà volto a ottenere il meglio da loro e a farli arrivare allo stesso livello di competitività. A quanto pare Zlatan nota parecchie affinità tra la sua personalità e quella di His Airness.

