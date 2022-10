Il solito Ibrahimovic, senza peli sulla lingua. Parole al vetriolo nei confroni del calcio francese quelle rilasciate a Canal+. L'emittente transalpina ha diffuso un'anteprima dell'intervista all'attaccante svedese, nel quale Zlatan critica apertamente il livello del campionato. "Da quando ho lasciato la Francia tutto è crollato. Non c'è più niente d'interessante di cui parlare" afferma l'attuale giocatore del Milan. Dopo la prima avvenutra con i rossoneri infatti Ibrahimovic è passato al Psg tra il 2012 e il 2016: durante questo periodo all'ombra della Tour Eiffel ha segnato 156 reti in 180 presenze e alzato 12 trofei. Ma né con lui né senza di lui il Paris Saint-Germain è riuscito a conquistare la tanto ambita Champions League.

Ibrahimovic poi rincara la dose: "La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se ci sono giocatori come Mbappé, Neymar o Messi non ti aiuta. Sapete perché? Perché non c'è più Dio (riferendosi a sé stesso, ndr)". L'attaccante 41enne è alle prese con il lungo recupero dall'operazione della ricostruzione al legamento del ginocchio sinistra effettuata la scorsa estate nella speranza di ritornare in campo con la maglia rossonera. La scorsa stagione aveva completato poco più di mille minuti in campo in 27 presenze tra Serie A e Champions League, stringendo i denti per fare di tutto per dare il proprio significativo contributo allo scudetto (per lui 8 gol lo scorso campionato). Con un'anticipazione così piccante, non resta che attendere con ansia il resto dell'intervista, in uscita martedì 1 novembre.

