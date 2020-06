Il bel gesto di Keita: affittato un edificio per 90 braccianti senza casa

Keita Baldé (AS Monaco)

L'attaccante del Monaco si è messo in azione dopo il rifiuto di alcuni hotel di Lleida di ospitare i lavoratori.

Chi la dura, la vince. Keita Balde si è preso a cuore la situazione di tanti braccianti costretti a dormire per strada a Lleida, in Spagna, e nonostante qualche difficoltà è riuscito a trovare una soluzione. L'ex attaccante di Lazio e Inter, oggi al Monaco, ha affittato un'intera struttura per ospitare 90 lavoratori stagionali senza un tetto.

Mi sono offerto volontario per aiutarli, visto che non avevano proprio nulla e dormivano sui cartoni. Non sono qui per combattere una guerra morale, sociale, di razza o colore. Ho inviato il denaro necessario affinché abbiamo un tetto sotto cui dormire, da mangiare e vestiti puliti.

Tutto questo dopo che decine di strutture si erano rifiutate di ospitare circa 200 braccianti nonostante il giocatore si fosse offerto di pagare l'affitto. Keita, che è impegnato in questa battaglia insieme all'attivista anti-razzista Nogay Ndiaye, aveva denunciato l'accaduto sul suo profilo Instagram.

