Calcio

Il Benfica (avversario Juventus in Champions) continua a vincere: con il Famalicao decide Rafa Silva

PORTOGALLO - Il Benfica mantiene la propria striscia di "tutte vittorie" in questo inizio di Primeira Liga: l'1-0 contro il Famalicao rappresenta la sesta vittoria in altrettanti match per la squadra di Lisbona. Decisiva la rete del solito Rafa Silva al minuto 63. Se il Benfica non esonda lo si deve alle parate del portiere avversario Luiz Junior.

00:01:27, 31 minuti fa