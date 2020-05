Il calcio danese riparte col pubblico virtuale: megaschermi in tribuna per vedere le partite in Zoom

Credit Foto From Official Website

Il club danese dell'AGF sta studiando una partnership innovativa con Zoom per permettere ai propri tifosi di seguire in maniera virtuale le partite disputate a porte chiuse alla ripresa del campionato: verranno installati megaschermi sulle tribune cosicché i fan potranno collegarsi e seguire il match dal vivo in video.

Dopo la sospensione a metà marzo per lo scoppio dell'emergenza coronavirus, la Danimarca si prepara a riavviare il campionato di calcio il 29 maggio. Le partite si giocheranno, ovviamente, a porte chiuse, ma la squadra dell'AGF sta studiando una collaborazione con Zoom per ricostruire un'atmosfera simil-casalinga in occasione del primo match casalingo contro il Randers.

L'idea è quella di installare una serie di mega-schermi sulle tribune per permettere agli spettatori di seguire la partita di casa e sostenere i giocatori in campo. L'AGF è terzo in classifica con 40 punti, in lotta per la qualificazione ai playoff: la vetta è tenuta dal Midtjylland (62 punti) con un vantaggio molto ampio sull'FC Copenhagen (50).

Serie A Pjanic verso Barcellona: fa bene la Juventus a cederlo? Arthur è l'uomo giusto per Sarri? DA 19 MINUTI

"Sarà una partita storica per molti motivi - ha dichiarato Jacob Nielsen, dirigente del club -. Sarà la prima partita della ripresa del campionato danese, e abbiamo deciso di celebrarla con un'iniziativa digitale. Siamo orgogliosi di essere il primo club che sperimenta una soluzione di questo tipo. I tifosi non potranno entrare negli stadi per diverso tempo, quindi potremmo anche essere una fonte di ispirazione per altre squadre".

Play Icon WATCH Messi, Suarez e i campioni del Barcellona con mascherina al campo: il calcio ai tempi del Covid-19 00:01:30

Serie A Napoli, tutti negativi al tampone: da sabato 9 maggio si riparte con gli allenamenti DA 34 MINUTI