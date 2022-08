È morto a 73 anni Villiam Vecchi, dopo una vita dedicata al calcio, prima tra i pali e poi crescendo portieri in giro per l'Italia e per il mondo al seguito di Carlo Ancelotti. Buona parte dell'esistenza l'ha vissuta con la maglia del Milan, prima nelle giovanili e poi difendendo la porta rossonera dal 1967 al 1974. È passato alla storia soprattutto per la prestazione di Salonicco nella finale di Coppa delle Coppe 1973 contro il Leeds United.

Dopo aver lasciato il Milan, si è trasferito al Cagliari per due stagioni, prima dei cinque anni di Como quando, sotto la guida di Marchioro, ha contribuito a riportare i lariani in Serie A nel 1980. Ha chiuso alla Spal nel 1982. Da allora si è dedicato all'insegnamento, diventando uno dei migliori istruttori di portieri del panorama calcistico internazionale. È stato per 20 anni nello staff tecnico di Ancelotti, partendo dalla Reggiana, passando per Parma, Juventus, Milan e Real Madrid.

