Il calcio riprende in Turchia: il Fenerbahçe riempie lo stadio con le sagome di medici e infermieri

Bellissima iniziativa della società della città di Istanbul: in occasione della partita contro il Kayserispor, la prima dopo lo stop per la pandemia di coronavirus, lo stadio è stato riempito con le sagome cartonate dei medici e degli infermieri impegnati in prima linea in uno dei Paesi più colpiti al mondo.

Italia e Turchia stanno andando di pari passo con la ripresa del calcio giocato. Mentre Juventus e Milan riaccendevano le emozioni della Coppa Italia a Torino, a Istanbul è andata in scena la partita tra Fenerbahçe e Kayserispor: il club gialloblù della capitale ha messo in scena una bellissima coreografia riempiendo gli spalti dello stadio (ovviamente chiuso al pubblico per motivi di sicurezza per la pandemia di coronavirus) con sagome cartonate di fotografie di medici e infermieri. La Turchia è uno dei Paesi più colpiti nella zona euroasiatica con 175.218 casi accertati il 13 giugno (11° per numero complessivo al mondo) e 4.778 decessi.

La partita si è risolta in favore del Fenerbahçe con il risultato di 2-1: reti di Mensah, che ha esultato inginocchiandosi con pugno destro alzato verso il cielo in segno di omaggio verso il movimento #blacklivesmatter, Muriqi e Luiz Gustavo.

