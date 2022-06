20 giugno 1976, nella «clinica» dello stadio della Stella Rossa di Belgrado nasceva il cucchiaio. Il rigore calciato con il colpo sotto, un po’ scavetto e un po’ scherzetto. Parafrasando Andy Warhol, i cui genitori erano originari della slovacca Mikova, «undici metri di popolarità». Lo partorì un tizio senza aureola, Antonin Panenka. Aveva i baffi e, di mestiere, faceva «anche» il centrocampista della Cecoslovacchia. Cecoslovacchi campioni d’Europa (mai successo prima, mai successo dopo), tedeschi vice. Quarantasei anni fa, il, nella «clinica» dello stadio della Stella Rossa di Belgrado nasceva. Il rigore calciato con il colpo sotto, un po’ scavetto e un po’ scherzetto. Parafrasando Andy Warhol, i cui genitori erano originari della slovacca Mikova, «undici metri di popolarità». Lo partorì un tizio senza aureola,. Aveva i baffi e, di mestiere, faceva «anche» il centrocampista della Cecoslovacchia. Lo diede alla luce nella gran finale con la Germania Ovest . Improvvisamente e clamorosamente: 2-0, rimonta dei panzer sino al 2-2, supplementari, tie-break, e quella roba lì, dal vivo e in tv, un gesto che spiazzò tutti, non solo Sepp Maier.(mai successo prima, mai successo dopo), tedeschi vice.

Il celeberrimo rigore a cucchiaio di Antonin Panenka Credit Foto Imago

Panenka giocava nel Bohemians di Praga, nome assunto di ritorno da una tournée in Australia, nel 1927, con tanto di canguro eletto a stemma. Paolo Carelli ne ha scritto ne «La lezione dei maestri», editore Urbone Publishing. Le pagine più significative coinvolgono Ben Lyttleton, autore di «Twelve Yards», libro dedicato ai professionisti del dischetto. Lyttleton paragona Panenka alla «figura letteraria del buon soldato Svejk, uscita dalla penna e dal genio di Jaroslav Hasek. Svejk rappresenta l’archetipo del folle dotato d’ingegno, una sorta di elogio della pazzia che ben sintetizza uno dei tratti salienti dell’anima e della psicologia del popolo ceco: la capacità di affrontare con leggerezza anche la situazione più seriosa e solenne».

Per la cronaca, e per la storia, Panenka l’aveva «concepito» due anni prima, alla periferia della periferia di Praga. Dopo un paio di sgorbi balistici, decise di cambiare. Basta con i carri armati della tradizione, in senso metaforico e non (1968, l’invasione ordita da Leonid Breznev). Cercava qualcosa di speciale, d’insolito. Quello: fingere di prendere in giro il mondo, mirando con un tocco soave al cuore della porta. Una provocazione, forse. Di sicuro, in caso di disastro, una fucilazione. In un’intervista concessa a «The Blizzard» confessò che «la mia carriera sarebbe terminata; mi avrebbero accusato di voler ridicolizzare il sistema. Ero un tornitore specializzato, per cui è probabile che avrei passato i trent’anni successivi in fabbrica» (sempre dal testo di Carelli).

All’epoca, la televisione non era così onnivora, così didattica. Difficile che si potessero rubare, per interposto video, i segreti e le manie che la modernità di Youtube sbandiera da mane a sera. Ecco perché andò bene; ecco perché Maier ci cascò. Panenka diventò un’idea, un confine, un modello. Il manifesto di un fermento, di una «primavera» finita male ma viva, o comunque vitale. Si era ancora lontano dalla cesura culturale, geografica e politica dell’implosione sovietica (Repubblica Ceca di qua, Slovacchia di là: come i portieri sui penalty, «prima»), non però dai sentimenti e dai tormenti che covavano tra moti e vuoti, fra tombe e trombe.

L’hanno adottato in molti, a cominciare da Francesco Totti nella semifinale europea del 29 giugno 2000 ad Amsterdam, il giorno della morte di Vittorio Gassman. Italia-Olanda 0-0 fino alla «lotteria». «Mo’ je faccio er cucchiaio», brontolò il pupone dirigendosi verso Edwin Van der Sar. Che, ignaro e puro, sin troppo puro, si arrese senza combattere. Ne ricordo uno di Andrea Pirlo agli inglesi (quarti degli Europei 2012), e un altro di Zinedine Zidane, sotto il cielo di Berlino, a Gigi Buffon. Ci sono «vittime» che s’incavolano, specialmente se calibrati sul tre o quattro a zero, ritenendoli spocchiosi, vigliacchi.

Invece no. Il rigore di Panenka, che oggi ha 73 anni, fu un sasso gettato in uno stagno pieno di sommozzatori.

