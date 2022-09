Calcio

Il Feyenoord, rivale della Lazio in Europa, cade contro il PSV nel big match di Eredivisie: highlights

Vittoria al cardiopalma per la squadra di Ruud van Nistelrooy. Il PSV vince in casa contro il Feyenoord e aggancia al primo posto l'Ajax. La rivale della Lazio, dopo questa sconfitta, scende al quarto posto in classifica. Partita ricca di gol, sette alla fine del match.

