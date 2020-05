Il gesto di Matuidi: donate 50mila mascherine agli ospedali francesi per combattere il coronavirus

Il giocatore francese della Juventus, guarito dal coronavirus, si è reso protagonista di una buona azione. "Tutti sanno cosa vi dobbiamo. Queste 50.000 mascherine sono il segno del mio riconoscimento e ammirazione"

Un aiuto importante nella battaglia contro il coronavirus dopo la malattia. Blaise Matuidi è uno dei giocatori della nostra Serie A colpiti dal Covid-19, uno "choc" come ha raccontato lo stesso giocatore francese, che ora è guarito e non ha certo dimenticato quello che ha passato. Per questo, il centrocampista della Juventus si è reso protagonista di uno splendido gesto, donando 50.000 mascherine agli ospedali francesi.

Matuidi ha pubblicato un comunicato sul suo profilo Instagram, ringraziando i destinatari della sua iniziativa. "A tutto il personale dell'Ephad, ai volontari, ai dipendenti...Tutti sanno cosa vi dobbiamo, la vostra devozione ha pochi eguali. Queste 50.000 mascherine sono il segno del mio riconoscimento e ammirazione. Grazie a Emmaus e alla Fondazione Hopital di Parigi e Hopitals de France. Grazie a Players4society per il supporto". Matuidi ha anche affermato che tutti i ricavi delle visite sul suo canale Youtube saranno devoluti per aiutare il personale sanitario e la ricerca contro il Covid-19.

