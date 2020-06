Il gol di Ronaldo contro il Compostela: il Fenomeno si manifesta al mondo

Ronaldo in azione con la maglia del Barcellona

Per celebrare la vittoria di Ronaldo nell'Eurosport Cup riproponiamo il gol contro il Compostela: il Fenomeno si manifesta al mondo con un'azione fuori da ogni logica.

A diciassette anni Ronaldo […] era la macchina più perfetta mai vista su un campo di calcio. Una struttura muscolare incredibile, la capacità di accelerare fino ai venti, ventidue all'ora senza problemi. Totalmente ambidestro, con una capacità indimenticabile di curare il particolare alla massima velocità. Non è guidare una Lamborghini Murcielago, è essere una Lamborghini Murcielago

Calcio Eurosport Cup, trionfa Ronaldo: il Fenomeno è il miglior centravanti di tutti i tempi DA 2 ORE

Lo dice Federico Buffa, uno che tendenzialmente con le parole ci sa fare. Cosa aggiungere allora? Nulla, molto meglio – crediamo – riproporre il suo gol-manifesto contro il Compostela dell’Ottobre ’96 da ogni angolazione reperibile. Una “volgare esibizione di potenza” parafrasando l’Esorcista ma anche e soprattutto il compendio del biennio 1996-1998, quello in cui Ronaldo il Fenomeno si manifestò come il calciatore più forte mai apparso sul Pianeta Terra. E non ce ne vogliano Pelé, Maradona e gli altri dei del futbol….

FlashForward, dicembre 2019: Heung-Min Son del Tottenham segna un gol fuori da ogni logica partendo palla al piede da 78 metri dalla porta avversaria. Mourinho quel giorno èp sulla panchina degli Spurs così come nell’autunno del 1996 figurava sulla panchina del Barcellona accanto al mentore Sir Bobby Robson. Ecco i pensieri del testimone privilegiato della grandezze del Fenomeno e dei suoi epigoni, chiusa perfetta per il nostro umile omaggio:

Mio figlio lo chiama 'Sonaldo Nazario' e oggi è stato davvero 'Sonaldo Nazario' perché l'unica cosa che mi è tornata in mente è stato un gol al quale ho avuto l'onore di assistere al fianco di Sir Bobby Robson. Era Compostela-Barcellona del 1996 e Ronaldo Nazario prese la palla da dietro la linea di centrocampo e segnò un gol molto simile a quello di Son di oggi. E' l'unica cosa a cui ho pensato. Un gol incredibile

Play Icon WATCH Mourinho: "Il gol di Son? Io lo chiamo Sonaldo Nazario, una rete degna di Ronaldo il Fenomeno" 00:00:39

Calcio Eurosport Cup, trionfa Ronaldo: il Fenomeno è il miglior centravanti di tutti i tempi DA 2 ORE