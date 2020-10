Lo si è chiamato nelle maniere più disparate, nella storia - moderna - del calcio: tocco sotto, scavino cucchiaio. Si tratta della conclusione morbida con cui si trasforma un calcio di rigore. Fino al 2000, nel resto d'Europa più che in Italia, era conosciuto come il "Panenka", dal suo inventore, Antonin Panenka, che nella sua Praga sta affrontando le cure per guarire dal Covid-19 e a cui si è ispirata gente come Totti, Pirlo e Zidane.

Serie A Inter, non solo Bastoni: anche Skriniar positivo al Covid 07/10/2020 A 19:00

Una rara invenzione

"Inventato". Difficilmente nel calcio si inventa qualcosa: come nella moda, ci si rifà sempre a qualcos'altro o a qualcun altro. Il fantasista del Bohemians Praga, di cui è diventato presidente, può fregiarsi di questa rarità. Era il 20 giugno 1976, infatti, che con quel "coup de theatre" dagli 11 metri, battè i campioni del mondo della Germania Ovest regalando alla Cecoslovacchia il Campionato Europeo per Nazioni. E, di fatto, entrando nella storia del calcio. Con quel capello da omino della settimana enigmistica e baffo inconfondibile.

Antonin Panenka in action for Czechoslovakia Credit Foto Getty Images

Com'eravamo...

Come si arrivò a tutto ciò? Diciamo che l'Europeo di 45 anni fa, non era certo come lo conosciamo ora. Esistevano due fasi di qualificazione: la prima consisteva in 8 gironi di qualificazione veri e propri, classici, con gare di andata e ritorno, in cui la Cecoslovacchia ebbe la meglio di un solo punto nel testa a testa contro l'Inghilterra di Don Revie (sì, l'allenatore del "Maledetto Leeds United" prima di Brian Clough). Quindi, le migliori 8 si sarebbero sfidate in un quarto di finale andate e ritorno. Ai boemi toccò l'Unione Sovietica e, nel doppio confronto, Panenka andò a segno su punizione: 2-0 in casa, 2-2 in trasferta e via verso Belgrado, che avrebbe ospitato l'effettiva fase finale della competizione continentale, giunta alla quinta edizione. Semifinale e finale al Marakana, tutto qui.

euro 1976 Credit Foto Getty Images

Campione romantico

Panenka si era affacciato tardi al giro della nazionale. Almeno non prestissimo. Nel 1973, in cui il fantasista avrebbe compiuto 25 anni. Calciatore romantico: la sua vita era il suo Bohemians Praga, squadra di livello, ma un gradino sotto - anche allora - delle altre formazioni della capitale Sparta, Slavia e Dukla. Ben 102 gol in 144 presenze, dal 1967 al 1981, coi biancoverdi, con cui però non vinse alcun trofeo. Ironia della sorte, i Bohemians vinsero il loro primo titolo della storia al termine della stagione 1982-83, quando "Tondo" si era ormai trasferito al Rapid Vienna.

L'acquazzone che cancellò il "calcio totale"

In semifinale, il 16 giugno, l'Olanda di Cruijff: sotto una pioggia torrenziale, che ai quarti si era sbarazzata dei vicini di casa del Belgio, con un risultato complessivo di 7-1. In quelle condizioni, il concetto di calcio totale dei Tulipani andò a farsi benedire e i boemi li presero per sfinimento, ai tempi supplementari dopo l'1-1 dei primi 90': decisivi, per il 3-1 conclusivo, gli acuti dell'attaccante del Dukla Praga Zdenek Nehoda e Frantisek Vesely (puntero dello Slavia), quest'ultimo scomparso improvvisamente nel 2009, all'età di 65, per cause mai portate alla luce.

Johan Cruyff trudges off the pitch after losing to Czechoslovakia Credit Foto Imago

Tedeschi invincibili. Oppure no?

Il giorno dopo finì ai supplementari anche Jugoslavia-Germania: 2-4 con tripletta del cannoniere del Colonia Dieter Müller. Il 20 giugno, allo stadio della Stella Rossa, si presentarono due squadre completamente esauste. La Uefa, e le due federazioni temevano in un pareggio ed eventuale ripetizione della partita. Allora, all'unanimità, si arrivò a un accordo: in caso di pareggio dopo i tempi supplementari, l'Europeo verrà deciso dai calcio di rigore. Una decisione talmente improvvisa, che trovò impreparati i giocatori cecoslovacchi che, dopo il 2-2 al 120', subita la rimonta tedesca dopo il doppio vantaggio, credettero di dover rientrare negli spogliatoi.

Dieter Müller lors de la demi-finale de l'Euro Allemagne-Yougoslavie en 1976. Credit Foto Imago

"Toni, ti prego, non farlo!"

Panenka, la sera prima in albergo, aveva confidato al portiere Ivo Viktor di voler provare, in caso di penalty, a testare il suo tocco morbido proprio contro gli "invincibili tedeschi". Viktor, estremo difensore del Dukla, finì vittima del rigore di Panenka appena un mese prima in campionato. E implorò Antonin di non farlo, di non rischiare: la Cecoslovacchia, d'altronde, aveva fatto tanta fatica per arrivare fino a quel punto del torneo. Ma il tarlo di Panenka era ormai in circolazione: doveva farlo. D'altronde, ai tempi "chiusi" della Cortina di Ferro, nessuno conosceva il suo colpo segreto oltre i confini di Praga e Bratislava. E, dietro, c'era tutta una tecnica, testata - allenamento dopo allenamento - con l'amico portiere Zdenek Hruska. I due si giocavano, a mo' di scommessa su gol e parate, birra e scatole di cioccolatini.

Czechoslovakia celebrate their win over Germany Credit Foto Imago

"Pringioniero" del mito

Dagli undici metri segnarono i cecoslovacchi Masny, Nehoda, Ondrus, e Jurkemik. Per i tedeschi dell'ovest, invece, Bonhof, Flohe e Bongartz. Mancavano Uli Hoeneß e Franz Beckenbauer. Fu quest'ultimo a convincere uno stravolto Hoeneß: "Uli, se non lo tiri tu dovranno farlo i giovani, è tua responsabilità!". Il futuro presidente del Bayern Monaco accetto, ma il tiro fu da dimenticare, alto sopra la traversa. Mancava solo Panenka, che calciò col cucchiaio. Una finta, in tutto e per tutto, in cui si aspetta il tuffo del portiere - nella circostanza un indemoniato Sepp Maier - e lo si beffa centralmente, con un tocco morbido morbido. Fu gol, fu mito, fu Europeo, fu leggenda. Panenka diventò sinonimo di calcio sublime e anche il titolo di una famosa rivista calcistica spagnola. In nazionale, "Tondo" ci riprovò - con successo - solo un'altra volta contro Francia. D'altra parte, ora, tutto il mondo era stato folgorato.

Dopo tanto tempo mi sento un po' prigioniero di quel gesto tecnico. In realtà, nella mia carriera, ho fatto tanto altro. Ma l'orgoglio rimane.

Il celeberrimo rigore a cucchiaio di Antonin Panenka Credit Foto Imago

Italia-Australia 2006, quando Cannavaro disse a Buffon: "Non mi stressare!"

Calcio Paura per Panenka: ha il Covid, è in rianimazione 07/10/2020 A 16:03