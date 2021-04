Il pericolo è passato, per ora. L'UEFA si è salvata dal rischio di vedere il proprio sistema crollare, dopo che il progetto Superlega è naufragato in sole 48 ore : Aleksander Ceferin non ha risparmiato aspre critiche al tentativo di Florentino Perez e Andrea Agnelli su tutti di provare una nuova via per il calcio europeo, che non ha conosciuto la vita dopo l'insurrezione popolare e politica che l'ha investita negli ultimi due giorni. Il brivido dietro la schiena però porta l'organo internazionale del calcio a fare ulteriori riflessioni sul proprio operato e cercare nuove soluzioni per migliorare il calcio del giorno d'oggi - viste anche le miriadi di complicanze dovute al Covid e alla scarsità di introiti econimici - e allo stesso tempo scongiurare la possibilità che un'operazione del genere possa ripetersi nuovamente. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', alcune misure sono già in atto, altre devono essere ancora processate.